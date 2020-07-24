Kılıçdaroğlu salona ‘rap’le girecek

CHP’de yeni parti vitrininin belirleneceği 37. olağan kurultay yarın başlayacak. Yedi milyona yakın seçmenin oluşturduğu Z kuşağının hedeflendiği kurultayda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salona, kurultay için hazırlanan rap tarzındaki bir şarkıyla giriş yapacak. “İktidar kurultayı” sloganıyla yapılan kurultayda, 1356 delege yeni parti yönetimini seçecek. Kılıçdaroğlu, yarın yapacağı konuşmada da partisinin yeni vizyonunu açıklayacak.

CHP’nin Bilkent Odeon’da yapılacak kurultayında, ilk gün genel başkan seçimi yapılırken, ikinci gün 1356 delege partinin yeni vitrinini belirlemek için 44 sandıkta oy kullanacak. Genel başkanın yanı sıra 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu da seçilecek. Kurultay, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun konuşmasıyla başlayacak. Manifesto niteliğinde olacağı söylenen konuşmanın, 1959 yılındaki 14. olağan kurultayda kabul edilen ‘İlk Hedefler Beyannamesi’ne benzeyeceği ifade ediliyor.

İLK OYLAMA GENEL BAŞKANLIK İÇİN

İki günlük kurultayın ilk oylamasında genel başkan belirlenecek. Genel başkanlık için ilk olarak eski Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı adaylık sinyalinde bulunmuştu. Dün de PM üyesi İlhan Cihaner ve partili Tolga Yarman aday adaylıklarını açıkladılar. Yarman genel başkan aday adayı olarak, kurultayın toplum sağlığı açısından isabetli bir zamanda yapılmadığını söyledi. İlhan Cihaner