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Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 05.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu: Sahte gündem

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Kılıçdaroğlu: Sahte gündem

CHP’den 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriye destek mesajları geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sahte gündemler tutmaz" ifadelerini kullandı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın, “AKP’nin mağduriyet kastığı sahte gündemleri konuşmaya değer bulmuyoruz. Genel Başkanımız dünden beri işsiz gençleri can kulağı ile dinlemektedir” açıklamasını alıntıladı. Kılıçdaroğlu, mesajında “Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü ekonomist Erdoğan, yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikâyelerini buradan paylaşacağım” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da “Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum. O eleştirdiğiniz amiraller 15 Temmuz’un önünde de sonunda da dimdik durdular” mesajını paylaştı.

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