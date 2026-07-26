Kılıçdaroğlu rozet taktı: Çok şükür büyük ölçüde arındık

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

CHP İstanbul İl Bakanlığı, dün, Sarıyer’deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde üye katılım töreni düzenledi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İl Başkanı Gürsel Tekin, Kadın Kolları Başkanı Ayten Gülsever, MYK üyeleri ve diğer partililer katıldı. Tören CHP Gençlik Kolları’nın sloganlarıyla başlarken, vatandaşlardan da büyük ilgi vardı. Törende konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Siyaset hesap verme sanatıdır. Hesap verebiliyorsanız siyaset yapacaksınız. Hesap veremediğiniz andan itibaren size hesap soracak kişinin esiri olursunuz. Siyasetçi temiz ve ahlaklı olmak zorunda.

ÇALAN ÇIRPAN İSTEMİYORUZ

Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla, malı götürenlerle yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın. CHP 103 yıllık şerefli, onurlu, dik duran, hiç kimseye boyun eğmeyen bir partidir. Dünyada 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan 4-5 partiden biridir. Şerefli bir partidir. Onurlu bir partidir. Kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti. Biz bunları yapmak zorundayız.” Tören, Kılıçdaroğlu’nun partiye yeni katılan üyelere rozet takmasıyla son buldu.