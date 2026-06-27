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Kılıçdaroğlu protestosuna üyelik cezası

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#CHP#Gürsel Tekin#Alevi
Kılıçdaroğlu protestosuna üyelik cezası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2026 07:00

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in önceki akşam Garip Dede Cemevi’nde katıldığı On Muharrem Orucu programında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protesto gösterilerine katılan 63 kişinin parti üyeliği askıya alındı.

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Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

KABUL EDİLEMEZ

“Garip Dede Cemevi’nde yaşanan, inanç mekânlarının ruhuna, edebine ve erkânına aykırı görüntülere ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda; görüntü, beyan ve fotoğraflardan tespit edilen 63 CHP üyesinin parti üyelikleri tedbiren askıya alınmıştır. Cemevleri ve dergâhlar; siyasetin, kutuplaşmanın ve nefret dilinin değil, birliğin, kardeşliğin, rızalığın ve toplumsal barışın mekânlarıdır. Hiç kimse bu kutsal mekânları siyasi hesaplaşmaların ve ayrıştırıcı söylemlerin sahnesi haline getiremez. Bir inanç merkezinde insanları birbirine karşı kışkırtan, hakaret ve hedef göstermeyi meşrulaştıran her tutum; siyasi olduğu kadar ahlaki açıdan da kabul edilemez. Alevi inancının özünde kin değil muhabbet, ayrıştırmak değil birleştirmek vardır. Toplumsal barışı zedeleyen, inanç mekânlarının dokusunu bozan ve Alevi toplumunun iyi niyetini siyasi hesaplara alet eden hiçbir davranışın karşılıksız kalması düşünülemez. İnanç merkezlerine saygı, toplumsal barışa saygıdır.”

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#CHP#Gürsel Tekin#Alevi

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