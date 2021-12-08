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Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Bulutay'ın cenaze törenine katıldı

#Prof. Dr. Tuncer Bulutay#Kılıçdaroğlu#Cenaze
Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Bulutayın cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Prof. Dr. Tuncer Bulutay (88) için Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi hocalarından iktisatçı Prof. Dr. Tuncer Bulutay, dün hayatını kaybetti. Prof. Dr. Bulutay için bugün öğle vakti Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Bulutayın cenaze törenine katıldı

Törene Tuncer Bulutay'ın ailesi ve yakınları ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ile Fethi Açıkel ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi katıldı. Kılıçdaroğlu, cenaze namazı öncesi Bulutay'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Tuncer Bulutay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Bulutayın cenaze törenine katıldı

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#Prof. Dr. Tuncer Bulutay#Kılıçdaroğlu#Cenaze

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