Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Bulutay'ın cenaze törenine katıldı

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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi hocalarından iktisatçı Prof. Dr. Tuncer Bulutay, dün hayatını kaybetti. Prof. Dr. Bulutay için bugün öğle vakti Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Tuncer Bulutay'ın ailesi ve yakınları ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ile Fethi Açıkel ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi katıldı. Kılıçdaroğlu, cenaze namazı öncesi Bulutay'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Tuncer Bulutay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.