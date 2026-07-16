Kılıçdaroğlu: Paralel yapılar en büyük tehdit

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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devlet ve siyaset kurumunu içeriden çürüten, liyakati yok ederek sadakati illegal odaklara bağlayan paralel yapıların, Türkiye’ye verdiği zararların, bağımsızlığın en büyük tehdidi olduğunu belirterek, üniter devlet yapısının teminatının, ortak kader bilinci ve tavizsiz bir demokrasi olduğunu söyledi. Akılla, liyakatle ve adaletle devleti yüceltmenin, tek bayrak altında, kardeşçe geleceğe yürümenin herkesin asli görevi olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu şöyle dedi:

“Devlette liyakat tesis edilmelidir. İşi ehline teslim etmek, ‘bizden-sizden’ ayrımını bitirmek çağdaş devletin ilk şartıdır. Cumhuriyet’in kurucu değerlerine sahip çıkılmalıdır. Aklını kiraya vermeyen; fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmeliyiz. 15 Temmuz’un bize öğrettiği en büyük hakikat şudur, devlet, hiçbir yapıya, cemaate, gruba veya zümreye teslim edilemez. Devletin sahibi millettir, millet iradesinin tecelligâhı ise Gazi Meclis’tir. Hukuk içinde kalarak, demokrasiyi büyüterek, Cumhuriyetimizi güçlendirerek ve kardeşliğimizi koruyarak geleceğe yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur.”