×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kılıçdaroğlu: Paralel yapılar en büyük tehdit

Güncelleme Tarihi:

#Kılıçdaroğlu#CHP#15 TEMMUZ
Kılıçdaroğlu: Paralel yapılar en büyük tehdit
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 07:00

Mahkeme kararıyla görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin karşı karşıya kaldığı büyük tehlikeyi, demokrasimizi ve anayasal düzeni ortadan kaldırmak isteyen emperyalist tehlikenin ciddiyetini ve kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu hepimize acı bir tecrübeyle gösteren tarihi bir dönüm noktasıdır” dedi.

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devlet ve siyaset kurumunu içeriden çürüten, liyakati yok ederek sadakati illegal odaklara bağlayan paralel yapıların, Türkiye’ye verdiği zararların, bağımsızlığın en büyük tehdidi olduğunu belirterek, üniter devlet yapısının teminatının, ortak kader bilinci ve tavizsiz bir demokrasi olduğunu söyledi. Akılla, liyakatle ve adaletle devleti yüceltmenin, tek bayrak altında, kardeşçe geleceğe yürümenin herkesin asli görevi olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu şöyle dedi:

“Devlette liyakat tesis edilmelidir. İşi ehline teslim etmek, ‘bizden-sizden’ ayrımını bitirmek çağdaş devletin ilk şartıdır. Cumhuriyet’in kurucu değerlerine sahip çıkılmalıdır. Aklını kiraya vermeyen; fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmeliyiz. 15 Temmuz’un bize öğrettiği en büyük hakikat şudur, devlet, hiçbir yapıya, cemaate, gruba veya zümreye teslim edilemez. Devletin sahibi millettir, millet iradesinin tecelligâhı ise Gazi Meclis’tir. Hukuk içinde kalarak, demokrasiyi büyüterek, Cumhuriyetimizi güçlendirerek ve kardeşliğimizi koruyarak geleceğe yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kılıçdaroğlu#CHP#15 TEMMUZ

BAKMADAN GEÇME!