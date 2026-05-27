Kılıçdaroğlu, Özel’in grup başkanlığı’nın iptalini istedi

CHP’de mutlak butlan kararından sonra 23 Mayıs’ta Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğuna dair yazı TBMM’ye gönderilmişti. Mahkemenin ardından CHP tarafından da TBMM Başkanlığı’na yazı gönderilerek Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğu bildirilmişti. Bunun üzerine TBMM’nin internet sitesinde Özgür Özel’in sayfası güncellenmiş, Özel’in unvanı CHP Grup Başkanı olarak yenilenmişti.

BAYRAM MESAJI

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, “Bizim en büyük gücümüz; dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır. Bu Kurban Bayramı; eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun. Sağlık, huzur ve umut dolu bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

YARGITAY’DAN KILIÇDAROĞLU GÜNCELLEMESİ

ANKARA Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının mutlak butlan nedeniyle iptaline, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar vermişti. Mahkemenin kararı sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi parti genel bilgileri bölümündeki Özel ismini çıkardı ve Kılıçdaroğlu ismini Genel Başkan olarak güncelledi. Başsavcılığın verilerine göre, CHP'nin kayıtlı 1 milyon 922 bin 757 üyesi bulunuyor.