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Kılıçdaroğlu Özdağ ile görüştü

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#CHP#ANKARA#TBMM
Kılıçdaroğlu Özdağ ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 13:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından basın açıklaması gerçekleştirildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecinde Zafer Partisi’ne ziyaretini hatırlatan Özdağ, "Önemli görüşmeler yapmıştık. Seçimlerden sonra bir değerlendirme imkanımız olmadı. Ben de kendisinden geçen hafta randevu rica ettim. Değerlendirme yapmak hem de iade-i ziyarette bulunmak istedim. Güzel bir ziyaret oldu. Teşekkür ederim" dedi.

Kılıçdaroğlu Özdağ ile görüştü

Özdağ, genel merkez girişinde kendisini karşılayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın kendisine 'aman dikkat edin, yerler kaygan burada' dediğini aktararak, "Biz de gülümsedik ve sağlam bastığımızı söyleyerek, yukarıya çıktık" ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu ise Özdağ ile güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tabii iki siyasetçi yan yana gelince ne konuşur, siyaset konuşur. Türkiye’nin sorunlarını, Orta Doğu’yu, dünyadaki gelişmeleri hep beraber değerlendirdik. Seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel yönetimleri, yerel yönetim seçimlerini birlikte değerlendirdik" diye konuştu. (DHA)

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#CHP#ANKARA#TBMM

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