Kılıçdaroğlu-Özcan... Kriz alevlendi

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Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında sosyal medyada patlak veren tartışma, CHP’de küllenen krizi alevlendirdi. CHP, Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Özcan’ı disipline sevk etmeye hazırlanıyor. Özcan, geçmişte de AK Partili kadın bir belediye meclis üyesiyle girdiği tartışma nedeniyle partiden ihraç edilmiş, ardından da dönemin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu sert dille hedef almış ve istifaya davet etmişti. CHP’deki lider değişiminin ardından Genel Başkan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun da onayını alarak Özcan’ın “affedilmesini” sağlamıştı.

TANRI MISIN, TARİKAT LİDERİ Mİ?: Son yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı olan Özcan, Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden tartışma konusu oldu. Özcan, Kılıçdaroğlu’nun söylediği öne sürülen ve daha sonra yalanlanan, “Bana sadık 50 milletvekili var” sözlerine, “50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?” tepkisini gösterdi.

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SERSERİ MAYIN GİBİSİN: Kılıçdaroğlu ise Özcan’a yine sosyal medya hesabından, “Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun. Aklını başına al... Tanju, ne kadar kin varmış içinde. Gün olur ecel vuku bulursa, cenazeme katılmanı istemiyorum. Yazık sana, sana verdiğim emeklere” diye karşılık verdi.

SİZE ÖZEL KİNİM YOK: Özcan ise “Size karşı özel bir kinim veya nefretim yok. 13 yıl boyunca başarısız olarak, koltuk sevdası uğruna bizim ve çocuklarımızın geleceğini kararttığınız için öfkem var” diye yanıt verdiği Kılıçdaroğlu’nu, “Cenazeye gelmem çünkü hoca helallik istediğinde ‘Hakkımı helal ediyorum’ diyemem” sözleriyle hedef aldı.

PARTİ YÖNETİMİ KRİZE EL KOYDU: Seçim öncesinde küllendirilen ancak sosyal medya üzerinden yeniden alevlenen tartışmaya CHP yönetimi el koydu. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Özcan’ın Kılıçdaroğlu’na yönelik kırıcı ve rencide edici ifadelerine üzülerek tanıklık ettiklerini belirtirken, “Eleştiri ve saygı sınırları içinde her düşünce ifade edilebilir ancak kim olursa olsun, hangi görevde olursa olsun eski genel başkan hakkında eleştiri sınırlarını aşan bir üslupla paylaşım yapılmasını asla tasvip etmiyoruz” dedi.