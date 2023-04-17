Kılıçdaroğlu: Özal’ın hedefini inşa edeceğiz

Haberin Devamı

VEFATININ üzerinden 30 yıl geçen 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için Topkapı’daki Anıt Mezar’ın yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan ‘Turgut Özal Anı Mekânı’ törenle açıldı. Anı mekânının açılış törenine CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Turgut Özal’ın eşi Semra Özal, oğlu Ahmet Özal ve partililer katıldı. Anıt Mezar’da dualar edildi, saygı duruşunda bulunuldu.

ELEŞTİRİYE AÇIKTI

Anıt Mezar ziyaretinin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, “Rahmetli Özal’ın birden fazla özelliği vardı. Birinci özelliği, devleti çok iyi bilmesi ve tanımasıydı. Uzun yıllar devlette çalışması, Devlet Planlama Teşkilatı’nın oluşmasına katkı vermesi ve dolayısıyla devletin sorunlarını özümsemesi. Devleti tanımak farklı bir şeydir, devleti ayrı yere koymak, siyasi partiyi ayrı yere koymak gibi özelliği vardı rahmetli Özal’ın” dedi. Özal’ın eleştirilere açık bir kişi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Başbakanlık Konutu’na gittiğimizde merdivenle yukarı çıkardık. Yukarı çıkarken o dönemin mizah dergisi Gırgır’ın Özal’ı eleştiren karikatürleri vardı, çerçeveletip oraya asmıştı. Bize, ‘Ben bu karikatürleri asıyorum, ziyarete gelen devlet başkanlarına karikatürlerin tümünde eleştiriliyorum diye söylüyorum’ diyordu. Kendisi eleştiriye değer veren bir kişiydi.

Haberin Devamı

Tartışmaya açıktı, bizi sonuna kadar dinlerdi. Sonuçta geldiğimiz nokta şu: Rahmetli Özal, Başbakanlığı döneminde Türkiye’nin içine girdiği krizden süratli şekilde sağlıklı kararlar alarak çıkarmasını sağladı ve Türkiye ekonomisiyle atılım süreci içine girdi. Buna ihtiyacımız var. O zaman Özal’ın hedef koyduğu büyük, gelişen Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz.”

Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortaklarıyla açılışına katıldığı Anı Mekânı’nda Turgut Özal ile ilgili anılar ve fotoğraflar yer alıyor.

Haberin Devamı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eşi Semra Özal

İMAMOĞLU’NUN ÖZAL ANISI

Babasının da Anavatan Partisi’nde siyaset yaptığını belirten İBB Başkanı İmamoğlu törende, 12 yaşındayken Özal ile ilgili yaşadığı anısını şöyle anlattı: “Arabadan indim, konvoyun önündeki Özal’ın otobüsünü gördüm. Otobüsün önüne kadar geldim. Trabzon’un Faroz diye meşhur mahallesinde. Aşağı indi, yanağımı okşadı.”

'KDV UYGULAMASINDA ADALETSİZLİK VAR'

CUMHURBAŞKANI Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenikapı’daki Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nde ulaşım sektöründe faaliyet gösteren oda ve esnaf temsilcileri ile iftarda bir araya geldi. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, “Eğer siz servis aracına %8 KDV ama diğer ulaşım araçlarına %18 KDV uygularsanız burada adaletsizlik var demektir, biz adaleti getirmek için mücadele edeceğiz. Eğer siz yatına binip keyifle gezmeye çalışan vatandaşa KDV, ÖTV’siz yakıt veriyorsunuz ama traktörünü kullanana, günün 24 saati direksiyon sallayana %18 KDV, ÖTV uyguluyorsanız burada haksızlık var demektir’’ dedi. Kılıçdaroğlu şöförlerin de kıdem tazminatı olması gerektiğini sözlerine ekledi.