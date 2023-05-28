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Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Secim2023
Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 12:32

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turu için oyunu kullandı.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Arjantin İlkokulu'nda kullandı. 

Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Otoriter bir yönetimden kurtulmak için bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, oylarını kullandıktan sonra da sandıklara sahip çıksınlar. Çünkü bu seçim çok zor koşullarda gerçekleşen bir seçimdir. Her türlü karalama, her türlü iftira yapıldı. Ama ben halkın sağduyusuna güveniyorum. Ve mutlaka bu ülkeye demokrasi gelecek, özgürlük gelecek, insanlar huzur içinde bu ülkenin caddelerinde sokaklarında gezebilecekler. Ve siyasetçileri de özgürce eleştirebilecekler.  Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara buradan yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun var olun diyorum" ifadelerini kullandı.

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Fotoğraf: Uğur Yıldırım

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Secim2023

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