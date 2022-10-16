Kılıçdaroğlu: Olayı takip edeceğim

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Patlamada hayatını kaybedenlerden Rıdvan Acet’in cenazesine katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından da “Acımız tarifsiz. Bartın’da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu” dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca Çam ve Sakura Hastanesi’nde tedaviye alınan işçilerle ilgili bilgi aldı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit’i arayan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.