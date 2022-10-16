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Kılıçdaroğlu: Olayı takip edeceğim

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Bartın#Rıdvan Acet
Kılıçdaroğlu: Olayı takip edeceğim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 07:00

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Rıdvan Acet’in cenazesine katıldı.

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Patlamada hayatını kaybedenlerden Rıdvan Acet’in cenazesine katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından da “Acımız tarifsiz. Bartın’da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu” dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca Çam ve Sakura Hastanesi’nde tedaviye alınan işçilerle ilgili bilgi aldı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit’i arayan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Bartın#Rıdvan Acet

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