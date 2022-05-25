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Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım

#Düzce#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım

Düzce'de kamyoncuların sorunlarını dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Size söz veriyorum. Köprüler, yollardaki büyük paraları düzelteceğiz. O yollar, köprüler kamu özel iş birliği yap-işlet-devret, tamamını kamulaştıracağım" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce Kamyoncular Kooperatifi'ni ziyaret etti. Kamyoncuların sıkıntılarını dinleyen Kılıçdaroğlu, plaka sınırlaması getirilmesi gerektiğini belirterek, "Kamyon plakalarının sınırlanması lazım. Her önüne gelen kamyon almaması lazım. Bu meslek önemli meslek. Siz bir hafta kontak kapatırsanız, Türkiye'de hayat durur. İşiniz bu kadar önemliyse çok güçlü olduğunuz da çıkıyor, siz güçlüsünüz demektir. Plaka sınırlaması da olsun. O da sizin kıdem tazminatınız olur" dedi.

Köprüleri kamulaştıracağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Size söz veriyorum. Köprüler, yollardaki büyük paraları düzelteceğiz. Böyle bir rezalet olmaz. Euro bazında ihale veriyorsun ya da dolar bazında veriyorsun. Kur garantisi veriyorsun. Devlet hazine garanti veriyor. 100 liraya yapılacak iş 500 liraya yapılıyor. Maliyet size, bana esnafa çıkıyor. Bu parayı siz ödüyorsunuz. O yollar köprüler kamu özel iş birliği yap-işlet-devret, tamamını kamulaştıracağım. Rahmetli Özal'ın yaptığı Boğaziçi Köprüsü'nden geçen ne ödüyorsa siz de aynısı ödeyeceksiniz" diye konuştu.

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Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin soyulacak bir ülke olmadığını söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bunu sadece kamyoncular için değil, Türkiye için yapıyorum. Türkiye soyulacak bir devlet değildir. Bir avuç kişiye, 5 kişiye dünyanın parasını veriyorsunuz. Hastane yapıyorsun devlet kendisi 3 milyara yapıyor, kamu özel iş birliği ile 6 milyara yapıyorlar. Bu nasıl oluyor? Kimse kusura bakmasın, bu beşli çeteyi devleti soymaktan alıkoyacağım. Devleti soyuyorlar, parayı siz ödüyorsunuz. Bu nereye kadar gidecek?" 

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#Düzce#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu

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