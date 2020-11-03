Kılıçdaroğlu: Neden deprem öncesinde önlem almıyoruz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdoaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, İzmir'in Seferihisar açıklarında, 6.6 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Enkaz altına kalanların sağ kurtarılmasını temenni eden Kılıçdaroğlu, "İzmir'de yaşanan deprem dolayısıyla, CHP'nin bütün üyelerine yürekten teşekkür ediyorum. Depremin olduğu andan itibaren, arkadaşlarımız adeta seferberlik anlayışı içinde hemen İzmir'e gittiler. Çadırlar süratle kuruldu, ekmek, çorba, süt tüm belediyelerin desteğiyle yapıldı. Hiçbir sorun olmamasına özen gösterildi. Verdiğimiz mücadele, çaba sadece İzmirliler için değil aslında, bir risk en hafif nasıl atlatılabilir, bu çaba içindeydik. 2 bin 588 çadır kuruldu, 25 bin 991 battaniye dağıtıldı, 370 bini aşkın maske dağıtıldı, bizim belediyelerimiz tarafından. İş makinaları çalıştı, binek araç desteği verildi, 9 ayrı alanda şarj istasyonu oluşturuldu, ücretsiz mobil internetin alt yapısı oluşturuldu. 56 belediyemiz 180 araç, bin 120 personeliyle destek verdi" dedi.

'DEPREME DAYANIKLI EV YAPARSINIZ'

Kılıçdaroğlu, deprem mücadelesinin iki aşamalı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Birinci aşama şu; fay hattınız var biliyorsunuz, buraya bir afet her an gelebilir, afeti nasıl önlemeliyiz. Depreme dayanıklı ev yaparsınız, yol yaparsınız, baraj yaparsınız. Burada öyle yapılaşma yaparsınız ki depreme dayanıklı olur. İkinci aşaması da önlem aldık; ama deprem oldu. Depremin oluşması halinde ortaya çıkan riski nasıl giderebiliriz? Hastaneye ulaşım yolu, kurtarma ekipleri nasıl çalışacak vesaire bunlar ikinci aşama. Türkiye'de hangisi yapılıyor? Peki önlem? Önlem alınmıyor. Depremden sonra risk oluşuyor, binalar yıkılıyor, can veriyoruz, gözyaşları döküyoruz, kurtulanlar için seviniyoruz. Peki arkadaşlar, deprem sonrasını biliyoruz da neden öncesinde önlem almıyoruz?"

'58 ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERMİŞİZ'

Parlamentonun bu konuda eksiğinin bulunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "17 yılda depremle ilgili 58 araştırma önergesi vermişiz. AKP ve MHP milletvekilleri 'hayır depremi araştırmaya gerek yok' demiş. Parlamentonun oturup araştırması lazım. Demek ki muhalefet 17 yılda 58 kez dikkati çekmiş. Bilim insanları görevlerini yapıyorlar mı? Evet yapıyor. Çok sayıda bilim insanı 'önlem alın' diye çıkıyor konuşuyor" ifadesini kullandı.