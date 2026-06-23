Kılıçdaroğlu MYK ve PM’yi topluyor

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Kulislerde, bugünkü toplantıda bazı yerel yöneticilere yönelik ihraç kararlarının gündeme gelebileceği konuşuluyor. Yine Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 14.00’te yapılacak PM’nin gündem başlıkları arasında “il disiplin kurullarının durumunun görüşülmesi” maddesinin yer alması da dikkat çekici bulunuyor.

İSTİFA TARTIŞMASI

PM toplantısı öncesinde Özel ekibinden 27 ismin istifalarıyla ilgili gelişmeler de tartışma yaratırken, Zeynel Emre şunları söyledi: “PM toplantısı yapacaklarını söylediler. 27 arkadaşımızın istifasıyla PM’de karar ve toplantı yeter sayısının altına inilmiştir. Şöyle akıldışı bir açıklama yaptılar, biz istifaları BAM’a (Bölge Adliye Mahkemesi) verecekmişiz. Bu kapsamda da oranın düştüğünün de mahkeme kararıyla tespiti için bu hafta başvuruyu da yapacağız. Ama sözüm ona bu 27 kişinin istifası kabul edilmiyor, ancak yarınki PM toplantısına da herhangi bir davet gelmiyor. İstifalar kabul edilmiyorsa o zaman toplantıya davet edin. Neresinden baksanız mantıksız.”

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MİLLETVEKİLİNİN BABASINA VEDA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin babası emekli Hava Savunma Albay Feyzi Tunç Türeli’nin Ahmet Hamdi Akseki Camisi’ndeki cenaze törenine katıldı.