Kılıçdaroğlu: Mustafa Kemal Atatürk herkesin ortak değeridir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ardından Kılıçdaroğlu, dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Selin Sayek Böke, Oğuz Kaan Salıcı ve Bülent Kuşoğlu eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu, genel merkez binasının açılışı nedeniyle Davutoğlu'na hayırlı olsun dileğinde bulunduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sözleri üzerine partide yaşanan tartışmalar sorulunca “Bu konuda basın toplantısı yapan genel başkan yardımcımız gerekli açıklamayı yaptı. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yaşayanların hepsinin ortak değeridir. Biz öyle görüyoruz” diye konuştu.

İTTİFAK KONUŞULMADI

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Davutoğlu’na ziyaretinin olası bir ittifakın ilk adımı olup olmadığına ilişkin soruya ise “Bu görüşme tümüyle bir ‘hayırlı olsun’ ziyaretiydi. Dolayısıyla ittifak diye bir konu gündeme gelmedi” yanıtını verdi.

TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ’DEN VAZGEÇMEZ

Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin ise şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Türkiye Doğu Akdeniz’den vazgeçemez. Türkiye kendi çıkarlarını savunmak zorundadır. Ve Türkiye, Doğu Akdeniz’de gerçekten de rol almak istiyorsa hakkını savunmak istiyorsa Mısır’la süratle bir araya gelmek zorundadır, büyükelçi göndermek zorundadır, ilişkileri büyütmek zorundadır. Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol ile ilgili bir grup devlet bir araya geliyor. Herkes var onun içinde, sadece Türkiye yok. Filistin de orada. Bu tablo kabul edilemez.”