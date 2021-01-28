Kılıçdaroğlu müşavirlerden SGK raporu istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum ve oda ziyaretlerini dün Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile sürdürdü. Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerini ağırlayan TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, meslek mensupları olarak bekledikleri desteği göremediklerini belirtti. Birlik yöneticileri ve bazı oda başkanlarıyla görüşen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

SGK’YI MASAYA YATIRIN

“Sizler ekonominin kılcal damarlarını yakından izleyen kişilersiniz. Sorunları toplumun önüne koyacaksınız ama çözümleri de koyacaksınız. Bizim eksiğimiz varsa bizi de eleştirin, gocunmayız. Eleştiri demokraside en değerli şeydir. SGK’nın tarihsel süreç içerisinde hangi açmazlarla karşılaştığını lütfen kayda alınız, toplumu aydınlatınız. SGK’nın nasıl ayakta kalacağını ortaya koymanız lazım. Bunu sizden eski bir SGK Başkanı olarak istiyorum. Orada gösterdiğim çabalar tarihin not defterinde duruyor. Ama yeterli değil. Bugün çok daha büyük açıklar var.

SGK’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınıp, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlanması lazım. Gelir İdaresi’nin sosyal güvenlik primlerini de toplaması gerekiyor. İki ayrı beyanname değil, tek beyanname ile. Cumhuriyet tarihinin en büyük kâğıt tasarrufu ortaya çıkacak.

BUHRANA DÖNÜŞTÜ

Ekonomide derin bir kriz buhrana dönüşmüş durumda. Eğer dışarıdan dayatılan faiz içeride kabul edilmiyorsa para gelmiyor ve dayatmaya teslim olunuyor, faiz yükseltiliyor. Faizi düşürdüğünüz zaman dolar, döviz yükseliyor. O zaman iki açmaz arasında kalan siyasal iktidar çözüm üretemiyor.”