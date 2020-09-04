Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile ilgili sessizliğini bozdu: Memleket Hareketi gayet güzel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin bugün Sivas’tan başlatacağı “1000 Günde Memleket Hareketi” ile ilgili, “Gayet güzel, bir itirazımız yok. Türkiye’nin içindeki sorunları anlatabilir. CHP’de bölünmelere neden olabileceğini düşünmüyorum” dedi. NTV’de Seda Öğretir ve Ahmed Arpat’ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

(Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığı tartışması) Seçimler 2023’te olacak diyorlar. Bugünden 2023’ün cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmasına gerek var mı? Bir tartışmayı kişisel baza indirgerseniz ilkelerden vazgeçmiş olursunuz. Absürt bir tartışma. Biz bir ittifakın parçasıyız. Biz ilkeler üzerinde bir mutabakat sağlayacağız ki, gereği olan kişileri seçelim.

Çıkacak aday da bir taahhütte bulunacak, tamamı yazılı metne dökülecek ve imzalanacak. Bu gelenek var millet ittifakında. Oraya getireceğiniz kişinin ahlaklı olması lazım. Birinci kural. Herkes verdiği sözün arkasında durmalı.

‘GÜL İSMİ OLUNCA KORKUYORLAR’

Kılıçdaroğlu “Gül isminden korkuyorlar sözlerini kime söylediniz” sorusuna şu karşılığı verdi: “AK Parti ve MHP cenahı. Abdullah Gül ismi olunca korkuyorlar. Neden korkuyorsunuz? Hem Erdoğan, hem Bahçeli seçimlerin zamanında olacağını söylüyor. O zaman bekleyeceğiz ve neleri nasıl yapacağımızın çalışmalarını yapmak zorundayız.”

PARTİMİZDE DEMOKRASİ VAR

(Muharrem İnce’nin bugün Sivas’tan başlatacağı 1000 Günde Memleket Hareketi) Bizim partimizin üyesidir. 4 Eylül’de Sivas’ta başlayabilir. Gayet güzel. Bir itirazım yok. Başlayabilir, Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunları anlatabilir, sorunları nasıl aşacağını anlatabilir. (Hareket CHP’de bölünmeye neden olur mu?) Bir arkadaşımızın çıkması, ben Memleket Hareketi başlatarak yola çıkacağım, sorunları dile getireceğim, çözümleri dile getireceğim, vatandaşla kucaklaşacağım. E normal. Bizim milletvekillerimiz de gidiyor zaten değişik yerlere. Böyle bir çalışma zaten yapılıyor.

İNCE’YE İHRAÇ YANITI

(İnce’ye ihraç talebi) Bugün gazetelerden okudum, bir parti üyemiz dilekçe vermiş. İle bile ulaşmamış dilekçe. Birisi dilekçe verdi hemen ihraç edelim, olur mu? Olmaz. Partide asla kavga istemiyorum. Kavga edeni, partiye zarar vereni hemen partiden ayıracağım. Dönem kavga dönemi değildir. Parti için çalışan varsa başımın üzerinde yeri var.”