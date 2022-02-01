Kılıçdaroğlu: Muhalefet partileri olarak demokrasi için bir araya geldik

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Meclis'te partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, terörle mücadele sırasında vücudunda kurşun taşıyanlara 'gazilik' unvanı verilmediğini söyleyerek, "Bu arkadaşlarımız bize geldiler. Toplam 20 bin asker ve polis gazilik unvanı bekliyor. '15 Temmuz'da tırnağı yaralananlara bu hakkı verdiler ama bize vermediler' dediler. 'Bizi gazi saysınlar, ölürsek bayrağımızla bizi defnetsinler' dediler. Bununla ilgili Meclis'te kanun teklifleri verdik. MHP de kanun teklifi verdi. Saray'dan gelen kanun tekliflerine el kaldırıyorsunuz. Bu sefer de saray sizin teklifinize el kaldırsın. Hak verirse verilir; verilmezse Millet İttifakı'nda bu hakkı size teslim edeceğiz" dedi.

'GERÇEK ÖĞRETMEN YASASINI ÇIKARTACAĞIZ'

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri başlayacak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifine ilişkin, "Bu yasaya tüm öğretmenler karşı, taraftar olan bir öğretmen bile yok. Tüm öğretmen kardeşlerime sesleniyorum; siz bir irfan ordususunuz. Bu ülkeyi ayağa kaldıracak, büyütecek olan sizlersiniz. Sizin önünüzdeki en büyük engel; Cumhur İttifakı'dır. Bu ittifak, sizi bir yere taşıyamaz. Ama sözüm söz, gerçek öğretmen yasasını biz çıkartacağız" diye konuştu.

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'HEPSİNİ AÇIKLAYACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün kendisinin açıkladığı ihale belgesini yalanladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir video yayımlayarak, bir yolsuzluk dosyasını gündeme getirdim. Sadece dosyayı okudum. 'O dosyanın altında benim imzam yoktur' diye açıklama yapmaya başladılar. Bakın; 3 Nisan 2018'de bir ihale yapılır, 3 milyar 198 milyon 443 bin 127 lirayı veren firma kazanır. Firmanın özelliği; gerçek bir ihale olması, yarışmaya girmesi ve bunu kazanması. Artı finansmanını içeriden kendi karşılayacak ama ihaleyi beşli çeteden biri kazanmaz. Bunun üzerine ihale iptal edilir. Yeniden ihaleye çıkılır. Bu ihale kamuya açık değildir. 21 B'ye göre, olağanüstü hallerde yapılan bir olay. Ortada deprem, savaş, yangın yok. Adrese teslim ihaleyi vermek. Beşli çeteden birisine ikram edilir. Arada 6 milyar fark var. Zaman geçmiş biliyorum. Önemli bir ayrıntı var. Beşli çete adına yurt dışından para isterler. Kredi anlaşmasının kefili, sorumlusu Hazine'dir. Kamu borç yönetimi raporu var. İhalenin adı, borç miktarı var. Bugünkü fiyatlarla 18 milyar civarında. Erdoğan diyor ki; benim imzam yok. Sen ihale komisyonunda değil, talimat makamındasın. Sayıştay'ın da raporları var. Tarihin yanında 'Cumhurbaşkanlığı oluru' ibaresi var. Dosya, kalın bir dosya. Onların hepsini açıklayacağız. Erdoğan, dur bakalım; sana daha çok sürprizlerimiz olacak. Senin imzan olan belgeleri de açıklayacağız."

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'YÖNETİMDE İSTİKRAR YOK'

Kılıçdaroğlu, devletin yönetilemediğini savunarak, "Üç günlük elektrik kesintisinin organize sanayi bölgelerinde maliyetinin 5 milyar dolar olduğu söyleniyor. Bunun açıklanması gerekir. Sanayide kullanılan doğal gaza bir yılda yüzde 435 zam yapıldı. Dış politikada yalan söylenir mi? İran çıktı bunları yalanladı, sustular. Neden yönetemiyorlar, çünkü yönetimde istikrar yok. Yönetemediğini görüyor, faturayı bakanlara çıkarıyor. Hazine Bakanı'nı alıyor. 3,5 yılda 3 tane Hazine ve Maliye Bakanı, 4 tane Merkez Bankası Müdürü değişti. Merkez Bankası'nın bir tek işi kaldı para basmak; fiyat istikrarını sağlama falan yok. TÜİK'te 5 kişi görevden alındı. TÜİK Başkanı biz gittiğimizde kapıyı açmamıştı ama 'Kul hakkı yemem' dedi ve görevden alındı" ifadelerini kullandı.

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'MEMLEKETİ ÇOK DAHA İYİ YÖNETECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu, 6 muhalefet partisinin bir araya gelerek, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' üzerinde çalıştığını anımsatarak, "Biz muhalefet partileri olarak demokrasi için bir araya geldik. İnsan hakları, şeffaf bir yönetim için bir araya geldik ama ezberleri bozuldu. Sonra; 'bunlar bir araya geldiler ama bunlar kazanamazlar' dediler. Yerel seçimlerde kazandığımızı gördüler. Evet, onların bütün hayallerini yıktık. O nedenle hazmedemiyorlar. Şimdi; 'memleketi yönetemez' diyorlar. Vallahi de billahi de bu memleketi sizin takımınızdan çok daha iyi çok daha güzel yöneteceğiz" dedi.