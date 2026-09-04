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Kılıçdaroğlu: Mücadele edeceğim

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kılıçdaroğlu#İzmir
Kılıçdaroğlu: Mücadele edeceğim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hukukun egemen olduğu, herkesin karnının doyduğu, hakkının teslim edildiği bir devlet istiyoruz” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün, İzmir programının ikinci gününde Buca ilçesi kırsal Kaynaklar Mahallesi’nde vatandaşlar ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltının ardından mahalle muhtarları, Kılıçdaroğlu’na taleplerini iletti.

EMEKÇİ SOFRASI NE GÜZEL

Muhtarların, arsaların dışarıdan gelen kişiler tarafından satın alınarak villalar yapıldığını belirtmesi üzerine Kılıçdaroğlu özetle şöyle konuştu: “Villalar yapılırken, arsayı satanlar sizlerdiniz. Keşke hiç satmasaydınız ve kırsalı olduğu gibi koruyabilseydiniz. Ama ekonomi dediğiniz biraz acımasızdır. Parayı verdiğiniz zaman her şeyi yapabiliyorsunuz. Ama sosyal devlet dediğimiz devlet, içinde bulunduğunuz dokuyu korumak zorundadır. O nedenle devlete ‘sosyal devlet’ diyoruz. ‘Fakirin, fukaranın hakkını koruyan devlet’ diyoruz. Hukukun egemen olduğu, herkesin karnının doyduğu, hakkının teslim edildiği bir devlet istiyoruz. Muhtarların yaşadığı sorunların hepsiyle ilgileneceğim. Söz veriyorum. Emekçi sofrasına oturmak ne kadar güzel bir şey. Ben sizlere ‘emekçi’ diyorum çünkü siz günün 24 saati çalışan insanlarsınız. Kentlerdeki gibi değil; onlar akşam giderler, eğlenirler, durumları iyidir. Ama siz günün 24 saati beklersiniz. Hayvanınız, buğdayınız, ekininiz vardır. Sosyal devletin görevi sizin bu haklarınızı korumak ve bu haklarını genişletmektir. Ben de elimden geldiği kadar sosyal demokrat bir partinin genel başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak size söz veriyorum, bunlar için mücadele edeceğim.”

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#CHP#Kılıçdaroğlu#İzmir

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