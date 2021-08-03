Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı aday gösterirse kabul ederim

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda ilk mesaj, temmuz ayında CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’ndan “Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu” sözleriyle gelmişti. Kılıçdaroğlu ise grup toplantısında, “Millet İttifakı'nın adayı nefsini terbiye etmiş, aşkanlığın verdiği muazzam yetkilerle yozlaşmayacak, gücünü hızlıca Meclis’e ve Başbakan’a teslim edecek bilgelikte olmalı” diye aday tarifi yapmıştı.

AKŞENER: SAYGI DUYULMASI GEREK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ortak adayla gidilmesinde fayda olduğunu söylemiş, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durum. Ben CHP Genel Başkanı’nın Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair böyle bir tutumunun olmasını saygıyla karşılarım. Burada bir başka partinin genel başkanı olarak söz söyleme hakkını kendimde bulmam” ifadelerini kullanmıştı. Akşener ayrıca Meclis kürsüsünden de, “Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye Cumhuriyeti’nin 13’üncü cumhurbaşkanı olacak” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun, Sözcü Gazetesi’ne önceki günkü açıklaması siyaseti yeniden hareketlendirdi. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztark, “Sayın Genel Başkanımız ‘Millet İttifakı isterse aday olurum’ diyerek bu konuda gerekli açıklamayı yapmıştır. Millet İttifakı’nda demokrasi ve istişare vardır. Cumhur İttifakı’nda olduğu gibi her şeye tek kişi karar vermez” dedi.

SP: ÖNCE İLKE SONRA ADAY

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını şöyle değerlendirdi:

“Öncelikle hangi ilkelerde mutabık kaldığımızı belirlememiz gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun, ‘Millet İttifakı isterse aday olurum’ diyerek dayatmacı olmayan, bu konuyu ittifak ortaklarıyla müzakereye açan yaklaşımını da değerli buluyoruz.”

İYİ PARTİ: İSİM İÇİN ÇOK ERKEN

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı da dün “Adayı isimlendirmek için henüz çok erken. Zamanı geldiğinde ittifakın bileşenleri toplanarak en uygun ismi tespit ederler. Millet İttifakı'nın bileşenleri istişare ederek en uygun adayı belirleyecektir” yorumu yaptı.

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