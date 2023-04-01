Kılıçdaroğlu: ‘Meral Hanım’ı korkutamazsınız’

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırı nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “geçmiş olsun” telefonu açtı. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan “Az önce Sayın Meral Akşener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum” dedi. Ardından İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek Akşener’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası da şunları söyledi: “Özellikle devleti yöneten kişinin kullandığı dile özen göstermesi gerek. Tehditle, şantajla siyaset yapılmaz.”

ALTILI MASA’NIN MESAJLARI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Akşener’i aradı ardından il başkanlığı binasını ziyaret etti. Altılı Masa’nın diğer liderleri Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da saldırıyı kınadı.