Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kılıçdaroğlu: Lozan’ın resmi bayram kabul edilmesi için teklif vereceğiz

#Kılıçdaroğlu#CHP#Lozan Barış Antlaşması
Kılıçdaroğlu: Lozan’ın resmi bayram kabul edilmesi için teklif vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi, Lozan’ın resmi bayram olarak kabul edilmesinin teklifi olacaktır. Lozan, ülkemizin tapu senedidir" dedi.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması’nın 99’uncu yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir diplomasi zaferine imza atarak bağımsız Türkiye’nin yolunu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Lozan Barış Antlaşması’nın 99’uncu yılını kutluyorum. Milli mücadelemizi, büyük bir diplomasi zaferiyle taçlandırdığımız Lozan Barış Antlaşması’nın yıl dönümünde tekrar söylüyorum. Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi, Lozan’ın resmi bayram olarak kabul edilmesinin teklifi olacaktır. Lozan, ülkemizin tapu senedidir" ifadelerini kullandı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kılıçdaroğlu#CHP#Lozan Barış Antlaşması

BAKMADAN GEÇME!

25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü! Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

#Nadine Madger
Bu çocuk Atatürk mü

Bu çocuk Atatürk mü?

#Atatürk
Büyük rahatlama: Anlaşma dünyaya umut oldu

Büyük rahatlama: Anlaşma dünyaya umut oldu

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü! Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

#Nadine Madger
Bu çocuk Atatürk mü

Bu çocuk Atatürk mü?

#Atatürk
Büyük rahatlama: Anlaşma dünyaya umut oldu

Büyük rahatlama: Anlaşma dünyaya umut oldu

#Ukrayna