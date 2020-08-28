Kılıçdaroğlu: Lozan’a başı dik gitmenin en önemli adımı

Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası özetle şöyle dedi:



“Gazi Mustafa Kemal’e ‘Çiğiltepe’yi yarım saat sonra alacağız’ demişti. Yarım saatte alamayınca yaşamına son verdi. 45 dakika sonra ise Çiğiltepe alındı. Bu gerçekleri acaba devleti yönetenler biliyorlar mı? Bu Cumhuriyet kolay kurulmadı. Milli Kurtuluş Savaşı’nı çok zor şartlar altında verdik. İnsanlar yaşamlarını bu ülke için, çocukları için seve seve feda ettiler. 30 Ağustos, Lozan’a başı dik gitmenin en önemli adımıdır. Bu tarih için bırakın pandemiyi, bu tarih için bugün milyonlarca insan hayatını vermeye hazırdır. Türkiye’yi bilmeyen, tarihini bilmeyen, Kurtuluş Savaşı’nın hangi koşullarda yapıldığını bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız. Umarım onlar Miralay Reşat’ı da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de de, Kazım Karabekir’i de, Rauf Orbay’ı da oturur yeniden okurlar.

(30 Ağustos törenlerine koronavirüs kısıtlaması) Böyle yasaklarla olmaz.”