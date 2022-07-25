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Kılıçdaroğlu: Lozan resmi bayram olsun

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Lozan Barış Antlaşması
Kılıçdaroğlu: Lozan resmi bayram olsun

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Lozan Barış Antlaşması’nın yıldönümü mesajında “Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi, Lozan’ın resmi bayram olarak kabul edilmesinin teklifi olacaktır. Lozan, ülkemizin tapu senedidir” dedi.

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Kılıçdaroğlu mesajında şunları vurguladı:

“Büyük bir diplomasi zaferine imza atarak bağımsız Türkiye’nin yolunu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Lozan Barış Antlaşması’nın 99’uncu yılını kutluyorum. Milli mücadelemizi, büyük bir diplomasi zaferiyle taçlandırdığımız Lozan Barış Antlaşması’nın yıldönümünde tekrar söylüyorum. Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi, Lozan’ın resmi bayram olarak kabul edilmesinin teklifi olacaktır. Lozan, ülkemizin tapu senedidir.”

 

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Lozan Barış Antlaşması

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