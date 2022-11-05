Kılıçdaroğlu Londra’dan gençlere seslendi: ‘Parayı size Bay Kemal bulacak’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra temaslarını finans çevreleriyle yaptığı görüşmelerle sürdürdü. Kılıçdaroğlu ayrıca İngiltere ziyareti sırasında sosyal medyadan paylaştığı videolarla gençlere seslenerek şu mesajları verdi: “Üç sanayi devrimini kaçırdık. Dördüncüsünü kaçırma lüksümüz yok. Dördüncü sanayi devriminin makinesi insan, yakıtı ise bilgi. Yani her şey sizsiniz. Sizin yaratıcı enerjiniz ve çarpıcı düşünceleriniz.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Londra ziyaretini ve gençlerle buluşmasını ‘Bay Kemal Londra’da’ adını verdiği bir videoyla paylaştı.

EVRENİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIM

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Saniyede 1 gigabit internet hızına çıkarmamız lazım ülkemizi. Saniyede film indirebilirsiniz, saniyede dizi... Aynı zamanda evreni değiştirmek için de elimden geleni yapacağım. Öğreneceksiniz, beraber yapacağız. Ayrıca ürettiklerinizi satacaksınız. Ülkemizi de kendinizi de zenginleştireceksiniz, kalkındıracaksınız. Emeğiniz para edecek. Çünkü hiçbirinizin yeri sokaklar değildir. Hepinizin yeri girişim evleridir. O parayı da size Bay Kemal bulacak. Size getirecek, müsterih olun.”

Kılıçdaroğlu, paylaştığı bir diğer videoda ise özetle şu mesajları verdi: “Londra’da dünyanın farklı bölgelerine 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fon ile toplantı yaptık. Akşam ise 342 milyar dolarlık büyüklüğü ile dünyanın en büyük teknoloji yatırımlarını yapan bir yatırım grubu ile görüşeceğim.”

‘TEMİZ PARA’ SORUSUNA YANIT

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da, Kılıçdardoğlu’nun Türkiye’ye getireceğini söylediği temiz paranın kaynağına ilişkin, “Ülkemize gelecek temiz paranın en büyük kaynaklarından biri yeşil dönüşüm olacak. İktidarımızın ilk bir yılında hayata geçireceğimiz İklim Bankası aracılığıyla yerel kalkınma ve ticari bankalar ve finansal kiralama şirketleri üzerinden enerji verimliliğine yönelik yenilikçi finansman araçları ve kredilerini sağlayacağız” dedi. Akın, şu açıklamayı yaptı:

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3 TRİLYON DOLARLIK KAYNAK

“Küresel anlamda iklim tahvilinin büyüklüğü her yıl artıyor. Günümüzde son yıllarda 3 trilyon dolar büyüklüğüne kadar ulaşan bir tutar var. İklim tahvillerinin yarısından fazlasını yeşil tahvil oluşturuyor. Bu kapsamda hazırladığımız projelerimizin başında İklim Bankası’nın kurulması geliyor. İklim Bankası’yla güçlü iklim finansmanı diplomasisinin yürütülmesi ve ülkemizin iklim konusundaki fonlara erişimini amaçlıyoruz. İklim Bankası kanalıyla, sanayinin yeşil dönüşümü başka bir deyişle karbonsuzlaşması; enerji dönüşümü yatırımları; çatılarda bireysel kullanıma yönelik enerji üretiminin yaygınlaştırılması sağlanacak. İklim Bankası ayrıca yerel yönetimlerdeki yeşil yatırımların finansmanına yönelik uzun vadeli ve düşük maliyetli finansmana erişimin artması ve finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi için de çalışma yürütecek. İklim Bankası aracılığıyla sağlanacak finansman sosyal desteklerde de kullanılacak.”