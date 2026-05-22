'Kılıçdaroğlu liderleri arayacak' Ankara kulislerinde ne konuşuluyor? Hande Fırat aktardı

Haberin Devamı

Mutlak butlan kararı sonrası CHP yönetimi değişirken makamına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası ile ilgili merak edilen ayrıntılar da belli olmaya başladı. CNN Türk Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın kulislerden edindiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun bayramın birinci günü ya da pazar parti genel merkezine gitme ihtimalinden de bahsediliyor.

VEKİLLERLE TOPLANTI YAPMASI BEKLENİYOR

İşte CNN Türk Ankara Temsilcisi hande Fırat'ın aktardığı bilgiler:

Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki birkaç gün içinde temaslarını ofisinden yürüteceğini söyleyebilirim. Belli bir süre sonra parti genel merkezine geçmesi bekleniyor. Peki bugün ne olacak? Başta kendisine yakın bazı vekillerle saat 12.00 sularında bir toplantı yapabileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu zaten belli hazırlıklar yapmıştı. Dün de hem gelişmeleri takip edip hem hazırlık yaparak geçirdi. Özgür Özel'i telefonla aradı biliyorsunuz. Özel müsait olmadığını ancak dönebileceğini belirtmişti.

Haberin Devamı

Birazdan bazı il başkanlarının yeni duruma ilişkin mesaj paylaşması bekleniyor. Bu mesajların CHP'nin bütünlüğü içereceğini ve Kılıçdaroğlu'na bir nevi destek olacağı belirtiliyor. Temaslar noktasına Özgür Özel'in dönüp dönmeyeceği önemli. Kılıçdaroğlu diğer parti liderleri ile de görüşebilir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I DA ARAYABİLİR

Bazı vedalaşmalar olacaktır. Bazı üyelerin üyeliklerinin askıya alınması söz konusu olabilir. Bunlar için Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in kendisini araması için süre belirlemiş olabilir. Hızlı bir adım davranmayacaktır. Bayramın birinci günü ya da pazar parti genel merkezine gitme ihtimalinden de bahsediliyor.

Bazı siyasi parti liderlerini araması ve yaşanan süreci aktarması bekleniyor. Bu liderler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli de var benim öğrendiğim bilgilere göre.

ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİ

Bir kurultay baskısı olacaktır. Özgür Özel'in kullandığı üslubun yumuşak olması dikkat çekici. Bir de aramam demedi, ben kendisini bayramda arayacaktım dedi. Orada Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'den önce mesaj paylaşması çok dikkat çekti.

Haberin Devamı

Özgür Özel Kılıçdaroğlu bir araya gelebilecek mi? Bu önemli olacak. Kurultay baskısı için de her iki tarafın kendi çalışmalarını yaptığını söyleyebiliriz.

Bahçeli'nin dünkü açıklaması önemliydi. Her iki tarafa da yönelik. Bu sadece bir kanat tarafından değil tüm siyasi partiler tarafından temenni ediliyor. Bir orta yol bulunmaya çalışılacaktır diye düşünüyorum, Kılıçdaroğlu Özel'i arayarak ilk adımı attı.

Uzlaşma olmazsa, olası her türlü senaryoya karşı Ankara'da önlemlerin alındığı ifade ediliyor.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI

Bahçeli'nin birinci önerisi yargı kararı kabul edilmek durumunda. İki ismin bir araya gelerek yasalar çerçevesinde bir formül üretmesi gerektiğini söylüyor. Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi aramayı planlıyor. Bu feragat konusu bu görüşme sonrasında netleşecektir diye düşünüyorum.