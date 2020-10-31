Kılıçdaroğlu KYK borcu olan gençlere ‘örgütlenin’ dedi

Kılıçdaroğlu, “Bir defa neden umutsuzsunuz? Neden örgütlenmiyorsunuz? ‘Beni işsiz bırakana oy yok’ kampanyası açın. Düşünce özgürlüğünü, gençlerin düşüncelerini özgürce ifade etmelerini savunuyoruz. Bu ülkenin insanı neden üçüncü sınıf demokrasiye mahkûm, neden birinci sınıf demokrasi bizim ülkemizde olmasın” diye konuştu.

GENÇLER FAİZDEN ŞİKÂYETÇİ

Kılıçdaroğlu’nun video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıya CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık, Fethi Açıkel, Gökçe Gökçen, Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz katıldı. Üniversite eğitimi aldığı sırada öğrenim kredisi aldığını dile getiren gençler KYK borcu kadar işsizlikten de yakındı. İş bulamadıklarını ve ailelerinin maddi durumunun iyi olmadığını söyleyen gençler, aldıkları krediye uygulanan faizlerden de yakındı. 16 bin 500 TL KYK kredisi alan bir öğrenci borcunun 27 bin 500 TL olduğunu söyledi. Bir başka öğrenci ise ablası ve kendisinin toplam 50 bin TL KYK borcu olduğunu ve ailesinin de ödeme imkânının bulunmadığını dile getirdi. Öğrencilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

BU BORÇ SİLİNMELİ

“Bana iş bulması gereken devlet beni işsiz bıraktıysa benim bir sefer borçlarımı sileceksin. Gençler umutsuz, bir defa neden umutsuzsunuz? Önümüze seçimler gelecek mi, gelecek. Neden örgütlenmiyorsunuz? 13 milyon kişi bir partiye oy verdiği zaman onu tek başına iktidara getirir. Umutsuzluğa kapılıyorsunuz ama gücünüzün farkında değilsiniz. Lütfen gücünüzü fark edin. Çok güçlüsünüz. Bütün siyasi partiler size muhtaç, el avuç açacaklar yarın size ‘Ne olur bana oy verin’ diye.”