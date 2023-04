Kılıçdaroğlu: Kurban Bayramı'nda tüm emekliler bankada 15 bin liralarını görecekler

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde Uşak'a geldiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda halka seslendi. Konuşmasına, mitinge katılmak isteyen taşeron işçilere izin verilmediğini belirterek başlayan Kılıçdaroğlu, "Kendilerine sesleniyorum hiç meraklanmayın. Az kaldı göreceksiniz. Devlet taşeron çalıştırmaz. Kadrolu işçi çalıştırır. Onların gönülleri rahat olsun. İktidara geldiğimizde taşeron işçi diye bir şey olmayacak hepsi kadrolu güven içinde çalışacaklar" dedi.



'5'Lİ ÇETENİN KAÇIRDIĞI BÜTÜN PARALARI KURUŞU KURUŞUNA KADAR GETİRECEĞİM'



Emeklilere seslenen Kılıçdaroğlu, "Emeklilerimiz, sizi unuttuğumu sakın düşünmeyin. 2015'ten itibaren emeklilere bayramda asgari ücret kadar ikramiye verilmesini savundum. İtiraz ettiler, 'Para yok' dediler. Mecbur oldular. Ufak bir rakam verdiler. Ama benim düşündüğümü benim hedeflediğimi vermiyorlar. 'Asgari ücret kadar vereceksiniz' dedim. Önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nda tüm emekliler bankaya gidecekler, 15 bin liralarını görecekler. Hemen koro halinde bağırdılar. Parayı nereden bulacaksın. Sen 5'li çeteye para bulabiliyorsun da ben millete mi para bulamayacağım. O 5'li çetenin kaçırdığı bütün paraları kuruşu kuruşuna kadar getireceğim" konuştu.





"Arada bir bize milliyetçilik dersi vermeye kalkıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"İki kırmızı çizgimiz var; biri bayrağımız, diğeri vatanımız. Onun dışında herkesle oturup konuşuruz. Bayrak ve vatan vazgeçilmezimizdir. Onlar ne yaptılar. Süleyman Şah Türbesini kaçırdılar. Bayrağı indirdiler. Bay Kemal, Süleyman Şah'ı vatan toprağına katarak bayrağımızı dikecek. Savunma sanayi milli bir meseledir. Savunma sanayinde Türkiye ne kadar güçlü olursa masaya oturduğunda gücünü gösteren bir ülke haline gelir. Milli mesele sıcak siyasetin konusu olmaz."Tank palet fabrikasının geri alacaklarını da belirten Kılıçdaroğlu, "Tank palet fabrikasını Katarlılara sattılar. 1 hafta içinde o tank palet fabrikasını alıp ordumuza teslim edeceğim. Kimsenin endişesi olmasın. Ayrıca bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir cumhurbaşkanı hakaret ettiği bir ülkeye para dilenmek için gitmemiştir. Bizim itibarımız vardır. Biz milli kurtuluş savaşı veren bir gelenekten geliyoruz. Biz milli kurtuluş savaşını vererek tüm mazlum milletlere örnek olan bir ülkeyiz" dedi.Kılıçdaroğlu, Bay Kemal'in vatanın itibarını her ortamda koruyacağını ve asla egemen güçlerin karşısında diz çökmeyeceğini ifade edip, "Kuzey Irak'ta askerimizin başına çuval geçirildiğinde nota vermekten korkan kişi Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturamaz. Biz Mustafa Kemal'in geleneğinden geliyoruz. Biz Mustafa Kemal'in ilkelerinin ne olduğunu iyi bilen bir gelenekten geliyoruz" diye konuştu.Mal varlığını kendi internet sitesine koyduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Bütün dünyaya. 'Mal varlığım budur' dedim. Eşimin yüzüğüne kadar koydum; herkes beni bilmeli, tanımalı diye. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan biri Trump'ın telefonuyla 'Beni kızdırma, senin mal varlığını araştırırız' dediği an 'Araştırmazsanız namertsiniz' diyemiyorsa oraya gebe demektir. O nedenle söylüyorum. Biz, onurumuzla gururumuzla 85 milyonun hakkını koruyarak yolumuza devam edeceğiz. Kimsenin başını öne eğmesine izin vermeyeceğiz."Asla ayrışmayacaklarını ve kavga etmeyeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "İktidar halkın iktidarı olacak. Bir sözüm daha var; Bay Kemal geldiğinde öyle 4 yerden, 5 yerden, 6 yerden maaş alacaksın; cebini dolduracaksın yok öyle. Üniversite bitiren gencimiz yıllardır işsiz. Buna izin verecek miyiz? Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 bin öğretmeni atayacağız. Yem gübre dışardan geliyor. Çiftçiyi toprağa küstürdüler. Hiçbir çiftçinin zarar etmediği bir düzeni inşaa edeceğiz. Ucuz mazotu vereceğiz. Esnafı destekleyeceğiz. Esnaf desteklendiği zaman göreceksiniz orta direk daha güçlü olacak. Ev hanımları aile destekleri sigortasıyla geliri olmayan ya da geliri asgari ücretinin altında olan hanelerin banka hesaplarına para yatacak. Siz, işçi gibi memur gibi gidip devletin sağladığı desteği alacaksınız" dedi.Türkiye'nin cennet gibi bir ülke olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Et dışarıdan geliyor, canlı hayvan dışarıdan geliyor, arpa, mercimek dışarıdan geliyor. Her şey dışarıdan geliyor. Cennet gibi bir ülkemiz var. Bunların hepsini üretebiliriz. Çiftçiyi toprağa küstürdüler. İlk çıkaracağımız kanunlardan biri Aile Destekleri Sigortası olacak. Böylece aileler güçlü pozisyonlarını korumuş olacak. Bu ülkede uyuşturucu baronlarının yaşamaması için mücadeleyi sonuna kadar yapacağız. Yetki vereceksiniz iki yıl içinde bütün Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz" dedi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da mitingindeki konuşmasında, nezaketi kaybetmeyen bir yönetime ihtiyaç olduğunu belirterek, "Artık asık suratlılardan, insanı azarlayanlardan, kibirlilerden bıktık. Ağzından bal damlayan, gülümseyen, nezaketini kaybetmeyen bir yönetime ihtiyacımız var" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Türkiye'yi yönetmeye hazır olduklarını belirtip, "Büyük bir kadroyuz. Hazırız. Yönetmeye ve bu memleketi adalet eksenine oturtmaya, gençlerimize, onların emekleriyle elde edeceği geleceği hazırlamaya hazırız. Türkiye'yi bir avuç insan aileleriyle yönetiyor. Biz bu memleketin evlatları ile bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz. Bir avuç insanın ailesiyle değil. Bir avuç insanın çoluğu çocuğuyla değil. 86 milyon insanımızın evlatları ile yönetmeye geliyoruz. Türkiye'nin demokrasi tarihinde böyle büyük bir ittifak olmadı. Bunun ilk meyvesini belki ben tattım. İstanbul'u kazandık. Hep beraber kazandık. Şimdi ittifak büyüdü, Milletin İttifakı'na dönüştü, millete Türkiye'yi kazandıracak, Türkiye'nin geleceğini kazandıracak" diye konuştu.Miting sonunda Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş ile beyaz güvercin uçurdu. Kılıçdaroğlu'na kara kalem resmi ile Eşme kilimi hediye edildi. Kılıçdaroğlu, daha sonra kentten ayrıldı.