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Kılıçdaroğlu: Kurban Bayramı, ön yargılarımızdan arınmanın günüdür

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Kurban Bayramı#CHP
Kılıçdaroğlu: Kurban Bayramı, ön yargılarımızdan arınmanın günüdür
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 14:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kurban Bayramı, birlikteliğin olduğu kadar, sevginin, hoşgörünün, gülümsemenin, selamlaşmanın, ön yargılarımızdan arınmanın da günüdür" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı mesajında, "Kurban Bayramı, birlikteliğin olduğu kadar, sevginin, hoşgörünün, gülümsemenin, selamlaşmanın, önyargılarımızdan arınmanın da günüdür. Bunları gerçekleştirdiğimizde adaleti de inşa etmiş olacağız. Bu nedenledir ki devleti yönetenler liyakat sahibi ve adaletli davranmak zorundadırlar. Aslında demokrasinin varlık nedeni de bu. Unutulmaması gereken gerçek, insanlık tarihinin bir anlamda adaleti arama ve adaletsizliklerle mücadele tarihi olduğudur. Açıkça ifade etmek gerekirse, adalet arayışı aynı zamanda umudun tüketilmemesi ve umut arayışımızın da hep diri tutulması demektir" ifadelerini kullandı.

Ahlaki ve vicdani değerleri yaşamın her alanına yayan bir ülkede yaşamak istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla bizler; ahlaki, vicdani ve insani değerleri bayramlarda hatırlayan değil, doğanın doğallığını korumak dahil, yaşamın her alanına yayan bir ülkede, yaşamak isteriz. Öte yandan, yaşatılan ekonomik buhran nedeniyle alım gücü ve refah düzeyi düşen ve neşesi elinden alınan sevgili halkımızın, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini dilerim. Bu duygularla, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve terör örgütlerine karşı mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ayrıca bedenlerini bizler ve vatanımız için siper etmiş gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Kurban Bayramınız kutlu olsun."

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Kurban Bayramı#CHP

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