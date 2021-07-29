Kılıçdaroğlu KESK heyetini kabul etti

Görüşmede Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti. Y. KESK Eş Genel Başkanı Bozgeyik, Kılıçdaroğlu ile görüşmelerine ilişkin Hürriyet’e şu bilgileri verdi: “2 Ağustos’ta toplu sözleşme süreci başlıyor. 4688 sayılı kanun ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Meclis’in açılmasıyla birlikte kanunda yapılmasını istediğimiz revizeler var.

Sayın Kılıçdaroğlu’na da bu taleplerimizi ilettik. Bunların yanı sıra pandemi ile birlikte açığa çıkan işsizlik, yoksulluk, ekonomik kriz, ücretli öğretmenlik, sözleşmeli öğretmenlik, öğretmen açığı gibi konuları da konuşma imkânı bulduk.

Kemal Bey de taleplerimizi desteklediklerini, ‘ortak mutabakatla gündeme getirebileceklerini’ ifade etti. Artan işsizliğin, yoksulluğun esnaf açısından, işçiler ve kamu emekçileri açısından daha derin hissedildiğini belirtirken, bütçe harcaması tercihlerinin emekten değil sermayeden yana kullanıldığını vurguladı.”

Bu arada eski AK Parti Hakkari Milletvekili Rüstem Zeydan, CHP’ye katıldı. Zeydan’ın rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

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