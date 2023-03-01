Kılıçdaroğlu kesin gibi... Açıklama 10 Mart’a kalabilir

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in önceki günkü sürpriz buluşmaları, iki parti arasında bir süredir yaşanan gerilimi düşürdü. Ortak aday konusunda mutabık kalan iki liderin görüşmesinde adaylık için bir isim konuşulmadığı belirtildi. Ancak bu konunun yarınki 6’lı Masa toplantısında diğer liderlerle birlikte karara bağlanması konusunda uzlaştıkları vurgulandı.

SEÇİM KARARI MI BEKLENECEK

CHP’liler, yarınki 6’lı Masa toplantısında adayın belirlenmesinin önünde bir engel kalmadığını söylerken, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da dünkü basın toplantısında, “2 Mart’ta Millet İttifakı 13’üncü Cumhurbaşkanı’nı belirleyecek” açıklamasını yaptı. Adayın duyurulması için 14 Mayıs’taki seçimin resmi kararı için son tarih olan 10 Mart’ın beklenebileceği de kulislerde dillendiriliyor.

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KONUŞULAN FORMÜL

Adaylık için Kılıçdaroğlu’nun adının öne çıktığı kulislerde, Akşener’in “güçlü cumhurbaşkanı yardımcılığı” formülü tartışılıyor. Seçimin kazanılması halinde hayata geçirilecek kabinenin kompozisyonunun da yine ortaklar arasında masaya yatırılacağı belirtiliyor. İYİ Parti içinde önemli bir kesimin adaylık için gönlünden Mansur Yavaş’ı geçirdiği de konuşuluyor. Yarınki toplantıda Yavaş’ın isminin de masaya gelebileceği vurgulanırken, Yavaş ise dün bir televizyon programında, “Aday mısınız?” sorusuna, “6’lı Masa ne karar verirse o karara uyacağız. Beni aday gösterirse bu benim için görevdir. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Sayın Meral Akşener’in de ortak iradesine karşı bir harekete asla girmem” yanıtı verdi.

Öte yandan Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu da dün akşam saatlerinde Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede iki lider görüş alışverişinde bulundu.