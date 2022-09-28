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Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#Temel Karamollaoğlu#6'Lı Masa
Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlunu ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 18:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, pazar günü CHP Genel Merkezinde gerçekleşecek 6'lı masanın 2'nci tur ilk toplantısı öncesi ziyaretlerini sürdürdü. Kılıçdaroğlu, bu kapsamda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'i genel merkez girişinde karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'na genel merkez çıkışına kadar eşlik etti. Temel Karamollaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmenin çok verimli geçtiğini söyleyerek, "Teşekkür ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile çok verimli güzel bir sohbette bulunduk. Bir çok konu gündeme geldi. Bu hafta sonu kendisinin ev sahipliğinde bu konuları oturup karara bağlayacağız" dedi.

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Kılıçdaroğlu ise "Gündemle ilgili genel başkana bilgi verdim, görüşlerimizi paylaştık, yorumlarımız oldu. Son derece keyifli verimli bir görüşme oldu" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun ayrılmasından sonra Karamollaoğlu, gazeteciler ile sohbet ederek, "Akşener'i konuşmadık. 6'lı masanın prensiplerini görüştük. Önce yemek yiyip, konuşuyorduk. Şimdi konuşup sonra yemek yiyeceğiz" dedi.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Temel Karamollaoğlu#6'Lı Masa

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