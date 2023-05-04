Kılıçdaroğlu Karadeniz’de... ‘Çocuklar okuldan eve tok dönecek’

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MİLLET İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Sinop ve Ordu’da vatandaşlara seslendi. Sinop’un Boyabat ilçesine beşinci defa geldiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, sözlerine “Kabahat bizde. Oturup konuşmadık, dertlerimizi anlatmadık. Bize oy verin dedik” diye başladı. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

“Buradan taşeron işçilere selam söylüyorum, herkese kadro vereceğim. Devlet taşeron işçi çalıştırmaz, kadrolu işçi çalıştırır. Öğretmenler arasında ayrım yapmaz. Öğretmen öğretmendir, kadrosu ve kıdemi varsa ona göre aylığını alır.

Mutfakta yangın var haberin var mı. Niye soğanı siyasette kullanıyorsun diyorlar. Yangını çıkaran sensin, söndürecek olan da benim. 22 yıldır iktidarlar, eskiye bakın yeniye bakın. Millet perişan oldu. Yukarıdan alacağım, aşağı vereceğim. Benim saraylarda oturma gibi düşüncem yok. Sizler gibi yaşadım. Bu amcanızın, yeğeninizin oğlu gitti askerliğini yaptı. Milliyetçi olan askerin tank-palet fabrikasını Katar’a satmaz. Alacağım, ordumuza teslim edeceğim.

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SURİYELİLERİ NİYE TUTUYORLAR

Sınır namustur. 3.6 milyon Suriyeli’nin ülkemizde ne işi var, niye tutuyorlar? En geç 2 yıl içerisinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi ülkesine uğurlayacağım. Mutfakta bir şey yoksa, çocuğunuzun beslenme çantasına bir şey koyamıyorsanız; o acıyı en çok anneler çeker. Köy okullarını açacağız, 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Beslenme çantasını kaldıracağız; çocuk suyunu, sütünü içecek, yemeğini yiyecek. Eve tok dönecek. Emeklilere Kurban Bayramı’nda 15 bin lira ikramiye vereceğim.”

4 SANİYELİK YENİ VİDEO

Öte yandan Kılıçdaroğlu, Twitter’dan 4 saniyelik yeni video daha paylaştı. Kılıçdaroğlu, “En kısa video” mesajıyla paylaştığı videoda, “Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar” ifadelerini kullandı. Ayrıca CHP, internet sitesini siber saldırı önlemi olarak yurtdışı erişimine kapattı. Sayfada, “Yurtdışından gelebilecek siber saldırılardan korunmak için sistemlerimizi 15.05.2023 23:59’a kadar geçici olarak yurtdışına kapattık. Seçimden sonra görüşürüz” açıklaması yer aldı.

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TÜRKİYE ŞAHA KALKSIN

- Sinop’ta parti otobüsünden de vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: “Demokrasiyi güçlendirmek zorundayız. Çok ayrıştık. Kamplara bölündük. Türkiye bunu çekemiyor. Beraber olmak zorundayız. Bizim babalarımız, dedelerimiz, Milli Kurtuluş Savaşı’nı beraber vermişse, bu ülkeye de demokrasiyi beraber getirmek bizim boynumuzun borcudur. Kamplaşmadan, kutuplaşmadan, kavga etmeden Türkiye’yi şaha kaldırmak zorundayız. Sizden bir isteğim var; Allah rızası için kul hakkı yiyene oy vermeyin artık. Türkiye artık büyüsün. Türkiye artık gelişsin. Türkiye artık şaha kalksın. Bunların hepsi mümkündür.”