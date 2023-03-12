Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş’ta: ‘Bizimle tartışmayın gidin çadır bulun’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Ardından Elbistan ilçesine geçti. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadır kenti ziyaret eden Kılıçdaroğlu’nun parti rozeti yerine Türk bayrağı rozeti taktığı görüldü. Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Mansur Başkan’ımın şahsında teşekkür ederim. Önce çadır ihtiyacı var, arkasından konteyner, arkasından hayat devam ediyor. İhtiyaçlarla ilgili Sayın Yavaş elinden gelen tüm çabayı gösterecektir” diye konuştu. Elbistan’ın il olmasının istenmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Bu beklentiyi biliyorum. Tabii ki koşullara bakacağız. Ayaküstü söz vermek gibi bir geleneğim yok. Elbistan’ın koşulları uygunsa elbette ki il olması iyi olur. İnşallah buranın bir valisi olacak ve siz de o valiyi göreceksiniz” dedi.

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‘İKİNCİ GÜNÜ BURADAYDIM’

Kısır tartışmaların dışında olduklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Kim neyi tutabiliyorsa hangi derdi çözebiliyorsa birlikte yapalım. İlla ‘Siz bir şey yapmıyorsunuz’. Yapıyoruz arkadaşlar. Başsağlığı diliyoruz. Acıları paylaşıyoruz. Mümkün olduğunca kısır siyasetin dışına çıkmaya çalışıyoruz. Bizi buraya hapsetmeye çalışıyorlar. Yok efendim, yok böyle bir şey. Her birimiz burada.. Buraya ilk gelen Mansur Başkan. Gidin, bakın, sorun arkadaşlar. Depremin ikinci günü hiçbir genel başkan buraya gelmezken ben geldim. Deprem bölgesinde halen çadır ve konteyner sorunu varsa bizimle tartışacaklarına süratle onları çözsünler” cevabını verdi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki geceyi Nurhak’ta Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadır kentte geçirdi. Dün sabah erken saatlerde uyanan Kılıçdaroğlu, kendisini çadırının önünde bekleyen depremzede Eşe Gözel ile bir araya gelip sıkıntılarını dinledi.