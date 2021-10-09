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Kılıçdaroğlu, kağıt toplayıcılarla bir araya geldi

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Kağıt Toplayıcısı
Kılıçdaroğlu, kağıt toplayıcılarla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ümraniye'de atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan işçilerle bir araya geldi.

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CHP'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, Ümraniye ilçesinde atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan, geri dönüşüm işçilerini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, kağıt toplayıcılarının sorunlarını dinleyerek, sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, kağıt toplayıcılarla bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, ''Bu kardeşiniz her şeyden önce garibanların yanındadır. Alın teri dökenlerin yanındadır. Siz çalışıyorsunuz. Siz kazanmak istiyorsunuz. Çoluk çocuğun rızkını sağlamak istiyorsunuz" dedi.

Kılıçdaroğlu, kağıt toplayıcılarla bir araya geldi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sizden temennimiz, bizim yanımızda olmanız" diyen kağıt toplayıcısına, "Endişe etmeyin, yanınızda olacağız. Gayet açık, gayet net söylüyorum. Hepiniz de şahit olun. Yanınızda olacağız. Hiç endişe etmeyin. O konuda bir tereddüdünüz olmasın. Onlar sizi tahrik edebilirler. Başka bir şey yapabilirler. Mallarınıza el koyabilirler. Bir özel çatışma içerisine girmeyin. O, çünkü sizin haklı mücadelenizi farklı gösterebilir. Siz o konuda çok dikkatli olun. Herkesin aşı işi olmalı. Herkes güzel bir hayat sürmeli. Zaten hedefimiz de o. Moralinizi bozmayın. Umudunuzu kaybetmeyin. Mutlaka düzelteceğiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, kağıt toplayıcılarla bir araya geldi

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Kağıt Toplayıcısı