Kılıçdaroğlu kadınlara seslendi: 'Bütün kadınlar, birleşin'

Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

KADIN EN GÜÇLÜ KESİM

“Eğer kadın toplumda en güçlü kişiyse ve kadınlar birliktelik oluşturursa, kendi güçlerini her alanda hissettirirler. Ama tek tek bireysel olarak bazen dertlerimizi, bazen acılarımızı, bazen sevinçlerimizi dile getirdiğimiz zaman, kadın gücünün farkında olamıyor. O nedenle örgütlenmek çok önemli.

306 kadın örgütümüz yüzde 50 kadın kotası istedi. Hazırlarız, kanun teklifinde ilk imzayı da ben verir, Meclis’e sunarım. Ama bir şey istedim. Kanun teklifine ‘evet’ diyene oy verin, kim ‘hayır’ diyorsa hiçbir kadının oy vermemesi lazım.”