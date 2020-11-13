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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu kadınlara seslendi: 'Bütün kadınlar, birleşin'

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Kılıçdaroğlu kadınlara seslendi: 'Bütün kadınlar, birleşin'
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve yeni kurulan üç il, 37 ilçe kadın kolları başkanı ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

KADIN EN GÜÇLÜ KESİM

“Eğer kadın toplumda en güçlü kişiyse ve kadınlar birliktelik oluşturursa, kendi güçlerini her alanda hissettirirler. Ama tek tek bireysel olarak bazen dertlerimizi, bazen acılarımızı, bazen sevinçlerimizi dile getirdiğimiz zaman, kadın gücünün farkında olamıyor. O nedenle örgütlenmek çok önemli.

306 kadın örgütümüz yüzde 50 kadın kotası istedi. Hazırlarız, kanun teklifinde ilk imzayı da ben verir, Meclis’e sunarım. Ama bir şey istedim. Kanun teklifine ‘evet’ diyene oy verin, kim ‘hayır’ diyorsa hiçbir kadının oy vermemesi lazım.”

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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