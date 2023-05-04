Kılıçdaroğlu ‘kabinesini’ hazırlıyor

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BAKANLIK SAYISI ARTIYOR

Halen 17 olan bakanlık sayısının, yeni kurulacak ve bölüneceklerle birlikte genişleyip 22 ya da 24 olacağı konuşuluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bölünmesi, Ticaret Bakanlığı’nın Esnaf ve Ticaret, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarım ve Gıda Güvenliği, Çevre ve Orman, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı’na dönüştürülmesi, Şehircilik ve Afet Yönetimi ile Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlıklarının kurulması planlanıyor. Avrupa Birliği’nin de Dışişleri Bakanlığı bünyesinden alınarak yeniden bağımsız bakanlığa dönüştürülebileceği belirtiliyor.Kulislerde CHP’den Muharrem Erkek’in Adalet, Ahmet Akın’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar, Selin Sayek Böke’nin Dışişleri ya da AB, Bülent Kuşoğlu’nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik ya da Maliye, Onursal Adıgüzel’in Bilişim ve Yenilikçilik, Aylin Nazlıaka’nın Kadın, Aile ve Çocuk, Engin Özkoç’un İçişleri, İYİ Parti’den Bilge Yılmaz’ın Hazine Bakanı olabileceği konuşuluyor. Yine İYİ Parti’den Birol Aydemir, Ayfer Yılmaz, Naci Cinisli, Hakan Sıdalı ve İsmail Koncuk’un adları da kulislerde geçiyor.

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Kılıçdaroğlu, Babacan ile birlikte mutfağında çektiği videoda, “Türkiye’ye hızlı nefes aldırıp bizi bu krizden çıkaracak ve sonrasında da kalıcı refahı sağlayacak ekipler hazır” dedi.