Kılıçdaroğlu İYİ Partili Poyraz’ın acısını paylaştı

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Poyraz, Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Akyurt Merkez Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem ile bazı milletvekilleri ve siyasiler de katıldı. COVID-19 testi pozitif çıktığı için karantina sürecinde olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, törende yer alamadı. İYİ Partili Poyraz acısını sosyal medya hesabından “Duygumu tarif edemem. İçim bomboş. Tüm hayatımı kaplayan yegâne kılavuzumdu. Annemi çok özlüyorum. Çok canım yanıyor. Allah’a sığınıyorum ama annemin yetiştirdiği bir evlat olarak ülkeme ve milletime hizmet edeceğim” sözleriyle aktardı. Genel Başkan Akşener ise Twitter hesabından “İki acı haberi birden aldık. Değerli dava arkadaşlarım İsmail Tatlıoğlu ve Uğur Poyraz’ın kaybettiğimiz kıymetli annelerine Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum” mesajını paylaştı.

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CHP Lideri, İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz’ın annesinin tabutunu omuzladı.