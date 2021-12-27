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Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma 6 aylığına yasaklansın

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Asgari Ücret
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma 6 aylığına yasaklansın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretlinin işinin güvence altına alınması gerektiğini belirterek, “Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın” dedi.

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Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:“Günlerdir ev kadınları ile buluşuyorum. Ev kadınları, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korkuyorlar. Şimdi, asgari ücretlinin işini güvence altına almamızın zamanı. Hükümet, derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın. Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın.”

ERDOĞAN’A JET YANIT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünkü ‘elektrik dağıtım’ eleştirilerine de yanıt verdi: “Şanlıurfa'ya önerdiğim enerji modelini önce trollerinle kapatmak istedin; baktın olmuyor kendin geldin. Bugün 1 saat kürsüde beni anlatmışsın, anlat anlat. Beni takip etmeye devam et. Tekrar ediyorum, Şanlıurfa'nın taşlık arazisinde güneş enerjisinden elektrik üretilir. Erdoğan'ın söylediklerine bakmayın, o önce konuşur sonra dediklerimi aynen yapar. Asgari ücret, elektrik faturaları, emekliye ikramiye, 3600 ek göstergede yapacağı gibi...” (DHA)

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Asgari Ücret

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