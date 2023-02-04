Kılıçdaroğlu: İsmimde uzlaşırlarsa itiraz etme hakkım yok

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa’nın 13 Şubat’taki buluşmasında kendisinin adaylığı konusunda uzlaşma olması halinde buna itiraz etmeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu dün sabah FOX TV yayınında özetle şunları söyledi:

“(13’ünde masaya bir isim önerisiyle mi gelinecek, nasıl bir toplantı olacak?) Gündemi ev sahibi olarak Temel Bey belirliyor. Birinci turunu yapar, öngörüşmelerini yapar, biraz daha olgunlaştırır, ikinci turunu yapar. Sonunda da toplantının gündemini bize verir, biz de arkadaşlarımızla görüşür tartışır toplantıya katılırız. (Masaya bir isim de getirilebilir) Temel Bey adına konuşmak benim açımdan doğru değil. Her birimiz görüşlerimizi özgürce ifade ederiz, uygarca tartışırız, vardığımız sonucu da kamuoyuyla paylaşırız.

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DAYATMA YOK KONUŞACAĞIZ

(Masanın adayının seçimi kazanamama ihtimali var mı?) Hayır, yok. Burada dayatma yok. Her birimiz partilerimizden bağımsız olarak Türkiye’yi düşünüyoruz. Aynı beraberliği iktidarda da yapmak zorundayız. Kişi endeksli düşünmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bizim amacımız sistemi değiştirmek. Çünkü bu sistem Türkiye için beka sorunudur. Devlet bir kişiye teslim edilemez, edildiğinde devlette çürüme başlar. Oturup konuşacağız, şu kişi Cumhurbaşkanı adayımızdır deyip, onu da kamuoyuyla paylaşacağız.

İSTERLERSE İTİRAZ ETMEM

(Temel Bey masaya sizin adınızı getirirse ne olur?) Mutabakat olması lazım. Bir adayın gelmesi, onun çıkması diye bir şey yok. Hepimizin üzerinde durduğumuz, mutabakat olması. Mutabakat olmadan bir karar almayı doğru bulmam, zaten öyle bir karar da çıkmaz.

(Sizin üzerinizde uzlaşılırsa itiraz eder misiniz?) Hayır, benim itiraz etmeye hakkım yok. Diyelim ismim üzerinde mutabakat oldu, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir. Siz benim adımı neden ileriye sürüyorsunuz diye özel bir itirazım olmaz. İşin doğasına aykırı olur bu. Mutabakatın dışına çıkmak olur o.



YERLİ VE MİLLİ METİN

(Mutabakat metninin dışarıdan yazdırıldığı iddiası) Tek kelimesi değil. Milli deniyorsa milli metin budur. Neresi dışarıdan alınmış, söylesinler.

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GÜLE GÜLE ERDOĞAN

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Bay Bay Kemal’ sloganını önermesi) Güle güle Erdoğan demek daha uygun. Güler yüzle, kendisini de fazla incitmeden.”

GENEL MERKEZ’E ‘BEN KEMAL GELİYORUM’ PANKARTI







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında, “Ben Kemal, geliyorum” sözleri CHP Genel Merkezi’ne pankart olarak asıldı. Kılıçdaroğlu’nun partisinin Meclis haftalık grup toplantısında, konuşmasının son bölümünde yaptığı “Cüneyt Arkın” göndermesi sosyal medyadan tartışma programlarına pek çok alanda gündem olmuş, Kılıçdaroğlu “Seçimin ertesi günü onların telefonu acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar: ‘Ben Kemal, geliyorum’” demişti. Seçim tarihinin belli olmasının ardından CHP Genel Merkezi’nin girişine asılan “Yeter Söz Milletindir” pankartı, “Ben Kemal, geliyorum!” yazılı yeni dev pankartla değiştirildi.

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ADAY TARİFİ

Kılıçdaroğlu “Adayın özellikleri neler olmalı” sorusuna şu yanıtı verdi: “Temiz olması, yolsuzluklara adının hiç bulaşmamış olması, malvarlığını adaylığının açıklandığı gün kamuoyuyla paylaşması lazım. Toplumun her kesimine sıcak mesajlar vermesi, kişinin kimliği, inancı, yaşam tarzı nedeniyle ötekileştirme yapmaması lazım. Temel kararları mutabakat içinde alması lazım. Devlet aklının olması, devleti iyi tanıması lazım. Öngörülen süre içinde de parlamenter sisteme geçmesi lazım.

İHA DA SİHA DA ÜRETECEĞİZ

“Tank 2018’de yapılacaktı, buyurun, nerede bu tank, yok. Orada 5 model üretildi, Ankara’ya getirildi, deneme atışları yapıldı, tamamı başarılıydı. Seri üretime geçilecekti engel oldular, Katar’a verdiler. Bu vatana ihanettir. Keşke dava açılsa. Türkiye tank üretemez duruma getirildi. Bunların savunma sanayisinin s’sinden bile haberleri yok. Aselsan’da çalışan çok nitelikli uzmanlar nereye gitti, yurtdışına. Onların tamamı da ülkelerine gelecekler. Biz tank da üreteceğiz, İHA da SİHA da, kimse merak etmesin.”