Kılıçdaroğlu ‘İslamilik Endeksi’ açıkladı

İstanbul’da dün İstanbul Kongre Merkezi İslam âlimi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın anıldığı panele ev sahipliği yaptı. Panele CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve davetliler katıldı.

‘TÜRKİYE 100. SIRADA’

Panelde konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “İslam dünyasının nasıl bir duruma sürüklendiğini bir veri ile açıklamak istiyorum. George Washington Üniversitesi’nden Şehrazat Rahman ve Hüseyin Askeri adlı iki bilim insanı 2015 yılından bu yana düzenli olarak İslamilik endeksi isimli bir çalışma yürütmektedir. Bu çalışmada adalet ve yönetim, ekonomi, yolsuzluklar, insan hakları ve uluslararası hukuk gibi başlıklar çerçevesinde 150’ye yakın ülke İslami kriterlere uygunluklarına göre sıralanır. 2020 yılı endeksine göre İslam ülkeleri üzülerek ifade etmeliyim ki en alt sıralarda bulunuyor ve her yıl biraz daha geriliyor. Bu endeks 2015 yılında ilk defa yayınlandığında Katar 39. sıradaydı. 40. sırada Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Malezya 43. sıradaydı. Türkiye ise 65. sıradaydı. 5 yılın sonunda Malezya yine 43. sırada ancak Birleşik Arap Emirlikleri 47, Katar 51. sıraya geriledi. 2015 yılında 65. sırada bulunan Türkiye ise 2020 yılında 100. sırada. Endeksin 2020 yılı sonuçları itibari ile ilk 40 sırada hiçbir İslam ülkesi yok. Birinci sırada ise Yeni Zelanda var. İkinci sırada İsveç, üçüncü sırada Hollanda yer alıyor. Büyük İslam bilgini Elmalılı Hamdi Yazır’ın bir diğer önemli mesajı da şudur: Bir toplumda hurafelerin yayılmasını engellemenin yolu ilahi kelamın her çağda yorumlanmasıdır. Çünkü insan yüce Allah’ın mesajını her döneme hitap eden evrensel mesajlar olarak ancak yorum gücü ile kavrayabilir.”