Kılıçdaroğlu işçilere seslendi: Hakkınızı savunmak görevim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ücretsiz izne çıkarılarak kısa çalışma ödeneği verilen, farklı meslek gruplarından çalışanlarla videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Toplantıya CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile genel başkan yardımcıları Veli Ağbaba ve Bülent Kuşoğlu da katıldı. Toplantıya katılanların yaşadığı sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu notlar da aldı.

HUKUKİ DESTEK SÖZÜ

Kılıçdaroğlu, kendisine kısa çalışma ödeneği olarak 1168 liranın bile ödenmediğini söyleyen işçiye, “Size hukuki destek sağlayabiliriz. Kocaeli’de il başkanımız avukat. Siz de kabul ederseniz, yasaya göre 1168 liranın hesabınıza yatması lazım” dedi. Kılıçdaroğlu, “Kredi kartımı ödeyemiyorum. Bizim için sakın vazgeçmeyin” diyen katılımcıya da “Hiç vazgeçmeyeceğiz, bu memlekete huzur gelene kadar” diye yanıt verdi.

SÖZCÜNÜZ OLMAK GÖREVİM

Kılıçdaroğlu, toplantıda şunları söyledi: “Sizin sözcünüz olmak benim görevim zaten. Bu ülkede bütün dar gelirlilerin, ücretsizlerin, geliri olmayanların, çiftçilerin, yani toplumda üreten, alın teri döken ama alın terinin karşılığını alamayanların hakkını savunmak benim görevim. Ben bu görevi seve seve yapıyorum. O nedenle sizlerin sorunlarını, bizzat sizlerden dinleyerek öğrenmek benim için önemli. Şimdi 1168 lira alan bir kişinin, kişi başına gelirini otursunlar dolarla hesaplasınlar, bakalım kaç lira. Böyle milyonlarca aile var. Bir de hiç gelir elde edemeyen 10 milyon insan var.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Bu bizim görevimiz. Birlikte mücadele edeceğiz, kararlılıkla mücadele edeceğiz, insani ilişkiler içinde mücadeleyi büyüttüğümüz sürece emin olun Türkiye’yi aydınlığa çıkartırız. Emeğinizin karşılığını inşallah size vereceğiz. Hep birlikte bunu başaracağız.”