Kılıçdaroğlu, İnce'ye Milli Eğitim Bakanlığı mı önerecek? Dicle Canova son kulis bilgilerini aktardı

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza süreci devam eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Peki Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi ne zaman olacak? Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile Milli Eğitim Bakanlığı önereceği iddiaları gündemde... Son kulis bilgilerini CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında aktardı...

Dicle Canova şu bilgileri aktardı:

"Kılıçdaroğlu'nun bu haftaki görüşme planında İnce gözükmüyor. Görüşme nisan ayının ilk haftası gerçekleşebilir. Muharrem İnce şu anda imza topluyor. Toplayabilecek mi, toplayamayacak mı? CHP lideri ziyaret öncesi birkaç anket görmek istiyor. Muharrem İnce'nin görünen oy oranı gerçek mi değil mi? Kılıçdaroğlu'nun bunu görmek istediği ifade ediliyor. Muhalif seçmen içerisinde ne kadar oy alabilir? Buna bakılacak. Oyu kimden aldığına da dikkat etmesi gerekiyor. İnce çekilir mi diye sorduğum zaman CHP'li kaynaklar, 'Sağı solu belli olmaz ama kaybettiren olmayı göze alamaz, belki Kılıçdaroğlu ile bir müzakere yapar' diyor.

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Muharrem İnce'YE TEKLİF NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı iddiaları doğrulanmadı. Millet İttifakı'nın açıkladığı 12 maddelik bir yol haritası var. Orada Cumhurbaşkanı Yardımcılığı konusunda da net ifadeler vardı. Buradan sapma olmaz deniyor. İnce'nin ittifaka dahil olma ve başkan yardımcılığı durumu ortadan kalktı.

A takımından aday olmayan isimler var. Bunlar için düşünülen bakanlıklar da şimdiden konuşuluyor. Selin Sayek Böke Ekonomi veya AB Bakanlığı. Muharrem Erkek veya Bülent Tezcan- Adalet Bakanlığı. Seyit Torun Çevre Şehircilik, Ahmet Akın Enerji Bakanlığı. Onursal Adıgüzel Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi konuşulan isimler arasında. Hatta yeni dönemde Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse grubun başına geçecek isim Özgür Özel olarak konuşuluyor. Meclis'te grup başkanı olarak görev alması teklif edildi deniyor.

Ama hiç Milli Eğitim Bakanlığı konusunda Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına bir şey söylemediği ifade ediliyor. Bir rezerv mi tutuluyor. İnce'nin çocukluk hayalinin Milli Eğitim Bakanı olma hayali olduğu biliniyor. Önemli bir bakanlık konusunda kimseyle görüşülmemiş olması İnce'ye mi teklif edeceği konuşulmaya başlandı Ankara'da. Şu an net bir durum yok. Kılıçdaroğlu anket sonuçlarını bekliyor."