Kılıçdaroğlu: İmamoğlu evladımdır

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah önce Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyeti kabul etti. Daha sonra, daveti üzerine grup toplantısına katılmak için Ankara’ya gelen İmamoğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, grup toplantısına da partililerin, “El ele kol kola omuz omuza” ve “İktidar” sloganları arasında İmamoğlu ile birlikte katıldı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na yoğun ilginin olduğu toplantıda özetle şu mesajları verdi:

16 MİLYONUN SEVGİLİSİ

“Önce düzmece bir dava açtılar mı, evet açtılar. Sonra saray bu mahkemeye müdahale etti mi, evet etti. Asla çıkmayacak bir kararı bu mahkemeden çıkardılar mı, evet çıkardılar. Gizli kapaklı değil, herşeyi alenen herkesin gözü önünde yaptılar. 85 milyonun gözü önünde adaleti açıkta katlettiler. Bir de sarayın fotoromanı var. O da cesaretlenmiş, konuşmaya başlıyor, 16 milyon insanın sevgilisini görevinden alacakmış. Sen kimsin, Ekrem İmamoğlu kim? Sen kendini nasıl onunla kıyaslarsın? Sen atama ile gelmişsin, o seçimle gelmiş.

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BOĞARIZ SİZİ BOĞARIZ

İmamoğlu size büyük lokmadır, boğazınıza takılır boğulursunuz, boğarız sizi boğarız. Dava zaten düzmeceydi, istedikleri gibi karar çıkaramayacaklarını gördüler. O hâkimi sürdüler, yerine iradesini saraya ipotek etmiş bir kişiyi oturttular, karar sarayda yazıldı, o da okudu. Kararı okurken savcı da orada yoktu. Hâkim, savcının olmadığı bir ortamda asla karar okuyamaz. Bu da duyulunca millet delirdi. Vallahi de delirdi millet billahi de delirdi, isyan etti, bu kadar hukuksuzluk, adaletsizlik olmaz diye. Bu sefer döndüler biz ne yaptık diye, yok komplodur, yok şöyledir, yok böyledir dediler. Dikkati dağıtmak için cambaza bak oyunu oynadılar. Ama bu millet cambaz numarasını yemedi, Belediye Başkanı’na da adalete de sahip çıktı.

BAY KEMAL’İ BEKLEYİN

Bizi yakından tanıyanlar bilir, İmamoğlu ile baba-oğul gibiyiz. Kendisi CHP’nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur. Çekin arabanızı bu kantar sizi çekmez. Çok işimiz var, çok. Bu saçmalıklara ayıracak vaktimiz yok. Adaletin bir gün mutlaka tecelli edeceğini biliyoruz, bugün olmazsa yarın. Ekibimizi kurduk, paramızı bulduk, hızla Türkiye’yi büyütüp kalkındıracağız. Göreceksiniz bunların tamamını aşama aşama büyük bir kararlılıkla hayata geçireceğiz. Herkes Bay Kemal’i beklesin.”

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SALONA BİRLİKTE GELDİLER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından CHP Grup Toplantısı’na Kılıçdaroğlu’yla birlikte geldi ve partililerin alkışları arasında salona girdi. İmamoğlu, konuşması sonrasında Kılıçdaroğlu’na sarıldı.

İMAMOĞLU: GURUR DUYDUM

Ekrem İmamoğlu, Meclis’ten ayrılırken gazetecilere kısa bir değerlendirme yaptı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısındaki “Baba-oğul gibiyiz” sözlerine ilişkin şöyle konuştu: “Gurur duydum. Öyle duygularla yol arkadaşlığımız var, bu ilk kez değil, benim de dile getirdiğim bir şey. Bugün bunu dile getirmesi benim için gururdur. Genel Başkanımı her yerde dinlemek çok keyiflidir.” İmamoğlu, “Saraçhane düğümü çözüldü mü?” sorusuna karşılık da, “Düğüm yoktu ki” yanıtı verdi.