Kılıçdaroğlu imam hatiplilerle buluştu

Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve dernek üyeleri ile yaptığı videokonferans toplantısında özetle şunları söyledi: “İmam hatiplerin Cumhuriyet tarihinde de günümüzde de büyük bir yeri vardır. Genç imam hatiplisiniz. İyilikte yarışın diyor Rabbimiz. Dini değerler önemlidir.

Emperyal güçlerin bizim üzerimize hesaplarını oturup anlatmanız lazım. Kuran demiyor mu ‘Aklınızı kullanmıyor musunuz?’ diye. Aklımızı kullanmayacak noktaya geldik. Bunları keşfetmemizi kim istiyor? Rabbimiz istiyor. Çünkü bizlere akıl verdi."