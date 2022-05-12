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Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu görüştü

#Kemal Kılıçdaroğlu#Tazminat#Temel Karamollaoğlu
Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile dün bir araya geldi.

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CHP Genel Merkezi’ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Karamollaoğlu, 9 Mayıs’ta da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etmişti. Saadet Partisi Lideri, katıldığı bir televizyon programında, altılı masada yer alan bütün siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşme yapacağını açıklamıştı.

30 BİN TL TAZMİNAT

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, 23 ve 30 Mart 2021’de TBMM’deki grup toplantılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle 30 bin lira manevi tazminata mahkûm edildi. Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter’dan duyurdu. Kılıçdaroğlu’nun avukatlarının karara itiraz etmesi bekleniyor.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Tazminat#Temel Karamollaoğlu

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