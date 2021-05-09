Kılıçdaroğlu ve Akşener iftarda buluştu

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara’da iftar yemeğinde buluştu. Basına kapalı gerçekleşen iftar yemeğinde iki parti liderinin son dönemdeki siyasi konularda görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi.



Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mukaddes olan bu ayda, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile iftarda buluştuk. Meral Hanım'ın Anneler Günü'nü de kutladım. Hayatın manevi zenginlikleri hepimizin olsun." değerlendirmesini yaptı. Akşener de sosyal medya hesabından, "Bu akşam iftarımızı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte yaptık. Gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.

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