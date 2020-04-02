Kılıçdaroğlu il başkanlarına talimat verdi: ‘Karantinadakilerin ihtiyacı karşılanıyor mu araştırın’

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı video mesajında şunları söyledi:

“Salgın hastalık nedeniyle siyasal iktidar haklı olarak pek çok yerde karantina uyguladı. Vatandaşlarımız da bu kurala uydular. Şimdi sorulması gereken soru şu: Karantina uygulanan yerlerde, hanelerde bu kişilerin ihtiyaçları nasıl ve kim tarafından karşılanacak? Aslında bu sorunun cevabını Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 83’üncü maddesi vermiş. 83’üncü maddede diyor ki: Karantina uygulanan yerlerde vatandaşların yiyeceği, içeceği, doğalgazı, elektriği, suyu, kirası siyasi iktidar tarafından karşılanır. Buradan bütün il başkanlarıma, ilçe başkanlarına, belediye meclis üyelerine, il genel meclis üyelerine açık bir çağrı yapıyorum. Lütfen gidiniz bu vatandaşların harcamaları valilik tarafından karşılanıyor mu, karşılanmıyor mu veya kim tarafından karşılanıyor? ”