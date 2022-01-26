Kılıçdaroğlu, iktisatçı Ekzen'in cenaze törenine katıldı

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İktisatçı Nazif Ekzen, Ankara'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Ekzen için bugün Karşıyaka Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ekzen'in ailesi ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılıçdaroğlu, cenaze namazı öncesi Ekzen'in ailesine başsağlığı diledi. Ekzen'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenazesi namazının ardından toprağa verildi.